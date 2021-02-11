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Лучший бомбардир Днепра-1 на сборах пожаловался на контраст после возвращения в Украину
Погодный, конечно
Форвард Артем Довбик с 4-мя голами стал лучшим зимним бомбардиром "Днепра-1".
- Артем, с каким настроением команда возвращается домой?
- Возвращаемся в хорошем настроении. Главное, что все обошлось без травм. Ребята полны сил и готовы к старту чемпионата.
- Как можно охарактеризовать эмоции, которые сейчас чувствуешь? Нетерпение, волнение, желание?
- Волнение нет, ведь мы хорошо провели собрание, подготовились и верим в собственные силы и команду. Все не могут уже дождаться первой игры.
- Два сбора продолжались менее месяца. Удалось приобрести форму, которая позволит играть на максимальном уровне 90 минут и даже больше?
- Да, думаю, все готовы к этому. Последние две игры мы проводили по 90 минут, поэтому, считаю, сил хватит на полный матч.
- Ты стал лучшим бомбардиром команды на сборе. Чувствуешь, что наладил прицел?
- Надеюсь, что так и есть. У нас, форвардов, был как-то нелегкий период, а сейчас чувствую, что набрал форму. Наверное, голы является подтверждением этому.
- Команда готова к резкому изменению климата по возвращении домой?
- Да, будет нелегко, потому что чувствовался контраст. В Турции 15 градусов, а в Украине -6-7, а в день игры обещают около 10 градусов мороза. Поэтому, нужно будет в первые дни пребывания в Украине. -то почувствовать это, подышать - и потом будет легче.
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