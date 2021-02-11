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Заря перед рестартом сезона сдала тесты на коронавирус

Премьер-лига
(1 голосов)

Луганчане уже получили результаты

Заря перед рестартом сезона сдала тесты на коронавирус

Новина українською

Перед возобновлением сезона в УПЛ "Заря" сдала тесты на коронавирус.

В среду, 10 февраля, вся команда прошла ПЦР-тестирование, а в четверг уже получила результаты и все они оказались отрицательными.

Таким образом, все игроки и тренерский штаб здоровы и готовы ко встрече 14-го тура с "Десной", которая состоится в субботу 13 февраля и начнется в 14:00.

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В статье: Заря (Луганск) коронавирус
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Источник:
ФК Заря

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