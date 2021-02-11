Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря перед рестартом сезона сдала тесты на коронавирус
Луганчане уже получили результаты
Перед возобновлением сезона в УПЛ "
В среду, 10 февраля, вся команда прошла ПЦР-тестирование, а в четверг уже получила результаты и все они оказались отрицательными.
Таким образом, все игроки и тренерский штаб здоровы и готовы ко встрече 14-го тура с "Десной", которая состоится в субботу 13 февраля и начнется в 14:00.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Заря
Популярное сейчас
- Динамо может продать форварда в Польшу
- Каждый гол как шедевр. Аталанта - Наполи 3:1. Видео голов и обзор матча
- Невероятный проход через все поле и привет от бывшего. ВИДЕО как Барса проиграла в Кубке
- Вакула в Мариуполе попал в ДТП. Источник утверждает, что футболист управлял авто в нетрезвом состоянии
- Привык к морозам. Бразилец из Шахтера показал улов на зимней рыбалке. ФОТО
- Роскошная жена одного из лучших нападающих Серии А. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...