Заря перед рестартом сезона сдала тесты на коронавирус

Перед возобновлением сезона в УПЛ " Заря " сдала тесты на коронавирус.

В среду, 10 февраля, вся команда прошла ПЦР-тестирование, а в четверг уже получила результаты и все они оказались отрицательными.

Таким образом, все игроки и тренерский штаб здоровы и готовы ко встрече 14-го тура с "Десной", которая состоится в субботу 13 февраля и начнется в 14:00.