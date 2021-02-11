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Шахтер – главная сила УПЛ. Понять недовольство горняков можно

Премьер-лига
(10 голосов)

Относительно номинантов на лучшего тренера в Украине

Шахтер – главная сила УПЛ. Понять недовольство горняков можно

Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Надо сразу сделать примечание. Ситуация вокруг определения лучшего тренера в Украине напоминает мышиные бега. Ведь, во-первых, вес этой номинации практически нулевой, а, во-вторых, объективность организаторов хромает на обе ноги. Ведь номинантов на звание лучшего тренера в Украине выдвигает та же организация, которая определила Екатерину Монзуль лучшим арбитром УПЛ 2020. Такая себе комедия абсурда.

Однако даже если абстрагироваться от обстоятельств... Лучший по какому критерию? На сайте УАФ прописано только, что "среди главных тренеров мужских клубных команд". Если по показателю выигранных трофеев, то на звание может претендовать даже Василий Кобин. Если по показателю прогресса команды в течение самого короткого срока, то явно нет равных Юрию Максимову. Если оценивать по показателю раскрытия потенциала футболистов, то свою награду должен получить Руслан Костышин.

Шахтер – главная сила УПЛ. Понять недовольство горняков можно - изображение 1

Во всем цивилизованном мире принято определять статус по тем или иным рейтингам. Самый объективный рейтинг чемпионата Украины по футболу – турнирная таблица. Аргумент представителей "Шахтера" относительно "+23" – весомый, от этого не уйдешь. Если же учитывать тот нюанс, что в Украине умудряются подвергать сомнениям даже чемпионские титулы (вспомним слова "шахтеровского" Луческу о "ненастоящем чемпионе" "Динамо"), то самым объективным критерием может служить показатель выступления в еврокубках.

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И здесь возмущение "Шахтера" можно понять. Дарио Срна говорит о неуважении, ведь его клуб является беспрекословно главной силой УПЛ в контексте Таблицы коэффициентов. Во времена Независимости Украины "Шахтер" набрал в Таблицу коэффициентов УЕФА 302,5 очка, "Динамо" – 288. Причем, "горняки" сыграли меньше матчей, поэтому у них средний показатель выше – 11,635 против 9,931 у "Динамо".

На протяжении последних семнадцати сезонов "Шахтер" только в одной кампании набрал менее десяти очков в Таблицу коэффициентов (сезон 2011/12 – восемь баллов), тогда как у "Динамо", для сравнения, таких сезонов за последние семнадцать лет семь. Тринадцать раз "Шахтер" становился лучшей командой Украины по показателю сезонного вклада в Таблицу коэффициентов, тогда как у ближайшего преследователя "Динамо", для сравнения, сезонов доминирование лишь восемь (точнее, семь с половиной, поскольку в сезоне 2003/04 на одном уровне с "Динамо" выступил "Днепр").

Шахтер – главная сила УПЛ. Понять недовольство горняков можно - изображение 2

Крупнейший за всю историю выступлений Украины в еврокубках сезонный вклад также принадлежит "Шахтеру" – 28 очков в кампании 2008/09. У "Шахтера" и "Динамо" поровну побед на международной арене – по 102, но у "горняков" меньше сыгранных матчей и, соответственно, меньше поражений.

"Шахтер" – главная сила УПЛ по самому объективному и не ангажированному критерию Таблицы коэффициентов. Поэтому возмущение "горняков" о неуважении понятно. Другой вопрос – стоит ли игра свеч?

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В статье: Дарио Срна Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Комментарии (2)
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таврия19752009 (симферополь)
11.02.2021 в 17:35
Не поставить даже в тройку Каштру кто голосовал за этих кандидатов
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ZNAK_VOPROSA
11.02.2021 в 16:53
Болельщикам "великого клуба" этого не докажешь. Там один маргарин
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