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Маркос Антонио: Погода не самая лучшая для игры в футбол, но выбирать не приходится

Премьер-лига
(1 голосов)

Шахтер откроет год матчем с Колосом

Маркос Антонио: Погода не самая лучшая для игры в футбол, но выбирать не приходится

shakhtar.com

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Маркос Антонио рассказал о том, как проходит подготовка команды к первому официальному поединку в новом году.

– Расскажи, как идет подготовка к поединку с "Колосом", учитывая, что сейчас в Украине стоит совсем не футбольная погода?

– Погода действительно не самая лучшая для игры в футбол, но выбирать нам не приходится. Несмотря на сильный холод, тренировки проходят хорошо. Нас ждет важный и, вне всяких сомнений, сложный матч. Мы обязаны быть готовыми, чтобы добиться победы. Понимаем это и стараемся готовиться хорошо, выполнять требования тренеров.

– Насколько сложно было адаптироваться к зимней погоде после солнечной Турции, где "Шахтер" провел два подготовительных сбора?

– Конечно же, это непросто. В Турции было тепло, а в Украине ждала настоящая зима. Но сами тренировки здесь и там отличаются не сильно. Считаю, у нас все получается.

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В статье: Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка) Маркос Антонио
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Источник:
Shakhtar news

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