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Маркос Антонио: Погода не самая лучшая для игры в футбол, но выбирать не приходится
Шахтер откроет год матчем с Колосом
shakhtar.com
Хавбек "
– Расскажи, как идет подготовка к поединку с "Колосом", учитывая, что сейчас в Украине стоит совсем не футбольная погода?
– Погода действительно не самая лучшая для игры в футбол, но выбирать нам не приходится. Несмотря на сильный холод, тренировки проходят хорошо. Нас ждет важный и, вне всяких сомнений, сложный матч. Мы обязаны быть готовыми, чтобы добиться победы. Понимаем это и стараемся готовиться хорошо, выполнять требования тренеров.
– Насколько сложно было адаптироваться к зимней погоде после солнечной Турции, где "Шахтер" провел два подготовительных сбора?
– Конечно же, это непросто. В Турции было тепло, а в Украине ждала настоящая зима. Но сами тренировки здесь и там отличаются не сильно. Считаю, у нас все получается.
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