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Шумский о матче с Минаем: Кто лучше подстроится под поле, тому будет легче
Матч в Ужгороде обещает быть тяжелым
pfclviv.com
Главный тренер "
"Я смотрел в Турции матчи "Миная". Очень хорошая и опытная команда с хорошим подбором игроков. Поэтому будет сложная игра, при том, что мы соседи по таблице.
Очень сложно что-то прогнозировать, это футбол. Мы будем в равных условиях с "Минаем", поэтому обоим будет тяжело. Кто лучше подстроится под поле, тому будет легче", - заявил Виталий Шумский.
Напомним, что матч "Минай" - ПФК "Львов" состоится в субботу, 13 февраля. Начало поединка - в 14:00.
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