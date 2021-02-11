Шумский о матче с Минаем: Кто лучше подстроится под поле, тому будет легче

Главный тренер " Львова " Виталий Шумский поделился ожиданиями от матча с "Минаем" в 14-м туре УПЛ.

"Я смотрел в Турции матчи "Миная". Очень хорошая и опытная команда с хорошим подбором игроков. Поэтому будет сложная игра, при том, что мы соседи по таблице.

Очень сложно что-то прогнозировать, это футбол. Мы будем в равных условиях с "Минаем", поэтому обоим будет тяжело. Кто лучше подстроится под поле, тому будет легче", - заявил Виталий Шумский.

Напомним, что матч "Минай" - ПФК "Львов" состоится в субботу, 13 февраля. Начало поединка - в 14:00.