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Шумский о матче с Минаем: Кто лучше подстроится под поле, тому будет легче

Премьер-лига
(1 голосов)

Матч в Ужгороде обещает быть тяжелым

Шумский о матче с Минаем: Кто лучше подстроится под поле, тому будет легче

pfclviv.com

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Главный тренер "Львова" Виталий Шумский поделился ожиданиями от матча с "Минаем" в 14-м туре УПЛ.

"Я смотрел в Турции матчи "Миная". Очень хорошая и опытная команда с хорошим подбором игроков. Поэтому будет сложная игра, при том, что мы соседи по таблице.

Очень сложно что-то прогнозировать, это футбол. Мы будем в равных условиях с "Минаем", поэтому обоим будет тяжело. Кто лучше подстроится под поле, тому будет легче", - заявил Виталий Шумский.

Напомним, что матч "Минай" - ПФК "Львов" состоится в субботу, 13 февраля. Начало поединка - в 14:00.

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В статье: ФК Львов ФК Минай Виталий Шумский
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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LAZ E183 (Рига)
11.02.2021 в 18:53
Не переймайся, Віталію, всі букмекери і футбольні оглядачі поставлять на легку перемогу Миная. Але Тобі має бути на це начхати, тому маєш налаштувати команду на перемогу!
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