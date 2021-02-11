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Безбородько: Матчи нужно переносить. Ну как можно играть при минус 10?
Нападающий "
- Каково будет играть с "Зарей" в мороз, на снегу?
– В такую погоду играть – наказание для футболистов. Плюс когда еще не адаптирован к этим условиям, то очень-очень тяжело. Когда в старте выходишь играть, еще как-то нормально. Когда на замену – сидишь, окоченел, максимально холодно. Не знаешь, что с организмом происходит, ноги замерзшие. Наказание, считаю.
- Такие матчи нужно переносить?
– Ну конечно. Ну как можно играть при минус 10, допустим? Минус 8, это нереально, честно. Я не жалуюсь ни в коем случае, но реально это получается какой-то антифутбол. Просто переносить, играть позже. Тем более с такой погодой, как сейчас в Украине, тяжело будет. Футболом назвать тяжело.
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