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Безбородько: Матчи нужно переносить. Ну как можно играть при минус 10?

Премьер-лига
(1 голосов)
Безбородько: Матчи нужно переносить. Ну как можно играть при минус 10?

Новина українською

Нападающий "Десны" Денис Безбородько высказался относительно проведения матчей УПЛ при морозной погоде.

- Каково будет играть с "Зарей" в мороз, на снегу?

– В такую погоду играть – наказание для футболистов. Плюс когда еще не адаптирован к этим условиям, то очень-очень тяжело. Когда в старте выходишь играть, еще как-то нормально. Когда на замену – сидишь, окоченел, максимально холодно. Не знаешь, что с организмом происходит, ноги замерзшие. Наказание, считаю.

- Такие матчи нужно переносить?

– Ну конечно. Ну как можно играть при минус 10, допустим? Минус 8, это нереально, честно. Я не жалуюсь ни в коем случае, но реально это получается какой-то антифутбол. Просто переносить, играть позже. Тем более с такой погодой, как сейчас в Украине, тяжело будет. Футболом назвать тяжело.

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В статье: Десна (Чернигов) Денис Безбородько
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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K-Spirit (Киев)
11.02.2021 в 17:46
Кто бы уж жаловался. Он дисквалифицирован на этот тур.
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