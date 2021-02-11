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Заря прекратила сотрудничество с израильским защитником

Премьер-лига
(1 голосов)

Максим Гречкин покидает луганский клуб

Заря прекратила сотрудничество с израильским защитником

zarya-lugansk.com

Новина українською

"Заря" объявила о прекращении сотрудничества с израильским защитником Максимом Гречкиным.

Контракт был расторгнут по обоюдному соглашению.

Напомним, что Гречкин выступал за "Зарю" с августа прошлого года. За этот период он провел всего три поединка. На зимние сборы израильтянин с командой не поехал.

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В статье: Заря (Луганск) Максим Гречкин
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Источник:
ФК Заря

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