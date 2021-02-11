Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря прекратила сотрудничество с израильским защитником
Максим Гречкин покидает луганский клуб
zarya-lugansk.com
"
Контракт был расторгнут по обоюдному соглашению.
Напомним, что Гречкин выступал за "Зарю" с августа прошлого года. За этот период он провел всего три поединка. На зимние сборы израильтянин с командой не поехал.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Заря
Популярное сейчас
- Биатлон-2020/21. Календарь Чемпионата мира
- Каждый гол как шедевр. Аталанта - Наполи 3:1. Видео голов и обзор матча
- Невероятный проход через все поле и привет от бывшего. ВИДЕО как Барса проиграла в Кубке
- Львов без поражений, у Ингульца лучшая оборона, всего одна победа Мариуполя. Все спарринги клубов УПЛ
- Сексуальная девушка легендарного форварда полностью оголилась для фанатов. ФОТО
- Роскошная жена одного из лучших нападающих Серии А. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...