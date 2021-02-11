Заря прекратила сотрудничество с израильским защитником

" Заря " объявила о прекращении сотрудничества с израильским защитником Максимом Гречкиным.

Контракт был расторгнут по обоюдному соглашению.

Напомним, что Гречкин выступал за "Зарю" с августа прошлого года. За этот период он провел всего три поединка. На зимние сборы израильтянин с командой не поехал.