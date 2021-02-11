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Пятов: Каштру с 23 очками отрыва выиграл чемпионат, дважды победил Реал, вышел в ЛЕ – и даже не номинирован

Премьер-лига
(3 голосов)

Шахтер продолжает атаковать УАФ

Пятов: Каштру с 23 очками отрыва выиграл чемпионат, дважды победил Реал, вышел в ЛЕ – и даже не номинирован

shakhtar.com

Новина українською

На днях УАФ огласила претендентов на лучшего футбольного тренера в Украине по итогам 2020 года. Среди номинантов Мирча Луческу ("Динамо"), Виктор Скрипник ("Заря") и Александр Рябоконь ("Десна").

Однако голкипер и капитан "Шахтера" Андрей Пятов раскритиковал организаторов премии "Футбольные звезды Украины" за невключение Луиша Каштру в список претендентов.

"Для меня это удивление, конечно. Я со всем уважениям отношусь к тренерам. Но здесь не в тренерах дело. Человек, который выиграл с 23 очками отрыва чемпионат, сейчас ведет борьбу за чемпионство. Обыграли два раза "Реал", вышли даже в ЛЕ из такой сложной группы.

Даже не быть номинированным. Это нонсенс. Есть справедливость, разные моменты. Но я не понимаю, как они составляют", – сказал Пятов.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк) Футбольные звезды Украины УАФ Луиш Каштру
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Комментарии (8)
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tayler (Днепр)
11.02.2021 в 19:20
Пускай возьмёт Десну, и обыграет Реал))
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0
0
efim423 (odessa)
11.02.2021 в 19:14
и дважды слил боруссии с общим счётом 10 : 0
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0
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kalan-86 (Анкара)
11.02.2021 в 19:20
Это единственный аргумент у злостных ненавистников Шахтера, на да, ведь других то и нет.
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0
0
efim423 (odessa)
11.02.2021 в 19:24
этого достаточно , не ненавистник , а наоборот, я болею за шахту в еврокубках
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Dr. House (Подолье)
11.02.2021 в 19:27
Не ввязываюсь в спор. Есть ещё правда 0:5 от того же Интера. Не в этом суть. Просто очень многоие фаны Шахтёра сами же называют и пишут тут , что Каштру физрук, решает всё Срна и т.д. и т.п. Так вы определитесь : Каштру для вас физрук или лучший тренер?
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Oлeкcин (Н.)
11.02.2021 в 19:03
За этой гнусной историей стоит Васильев. Он отлично знает, как формировать "правильные" рейтинги.
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+1
-2
Dozenko (NewYork)
11.02.2021 в 19:00
Вы часть этого балагана - футбола олигархов и коррупционеров. И шоу будет продолжаться, пока эту страну пилят бандиты. Сегодня ветер дует в одном направлении, завтра в другом. Ничего личного, просто бизнес.
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0
0
Comment06 (Украина)
11.02.2021 в 19:00
А еще и выход в 1/2 ЛЕ. Да, что-то в УАФ со зрением, или с памятью, или с критериями отбора. Ну, ничего- злее будут в этом сезоне ( ЛЕ, ЧУ, КУ, надеюсь ЛЧ). Больше баллов добавят в рейтинг УЕФА.
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