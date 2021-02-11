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Пятов: Каштру с 23 очками отрыва выиграл чемпионат, дважды победил Реал, вышел в ЛЕ – и даже не номинирован
Шахтер продолжает атаковать УАФ
shakhtar.com
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Однако голкипер и капитан "Шахтера" Андрей Пятов раскритиковал организаторов премии "Футбольные звезды Украины" за невключение Луиша Каштру в список претендентов.
"Для меня это удивление, конечно. Я со всем уважениям отношусь к тренерам. Но здесь не в тренерах дело. Человек, который выиграл с 23 очками отрыва чемпионат, сейчас ведет борьбу за чемпионство. Обыграли два раза "Реал", вышли даже в ЛЕ из такой сложной группы.
Даже не быть номинированным. Это нонсенс. Есть справедливость, разные моменты. Но я не понимаю, как они составляют", – сказал Пятов.
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