Пятов: Каштру с 23 очками отрыва выиграл чемпионат, дважды победил Реал, вышел в ЛЕ – и даже не номинирован

На днях УАФ огласила претендентов на лучшего футбольного тренера в Украине по итогам 2020 года. Среди номинантов Мирча Луческу ("Динамо"), Виктор Скрипник ("Заря") и Александр Рябоконь ("Десна").

Однако голкипер и капитан "Шахтера" Андрей Пятов раскритиковал организаторов премии "Футбольные звезды Украины" за невключение Луиша Каштру в список претендентов.