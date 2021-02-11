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Лонго: Внутри Динамо Луческу общается на украинском языке

Премьер-лига
(1 голосов)

Мирча - известный полиглот

Лонго: Внутри Динамо Луческу общается на украинском языке

Новина українською

Бывший помощник Мирчи Луческу в "Динамо" Диего Лонго в эфире подкаста UKRFUT24 рассказал, на каком языке общаются в киевском клубе.

"Луческу знает много языков. Иногда он может что-то донести игрокам даже без слов, просто показывая. Вы можете научиться футболу, просто смотря на него. Иногда просто стоишь возле него и можешь чему-то научиться.

Внутри коллектива он общается на украинском, которым владеет не на 100%, но говорит на нем, понимает. Также прекрасно знает итальянский, румынский, португальский. Его ассистент Карас переводит с румынского на украинский и наоборот.

Футболисты хорошо все понимают. Они улавливают все, что им говорят. Был удивлен этому. Некоторые из них говорят на очень хорошем английском – Миколенко, Забарный, Сидорчук.

Некоторые не говорят на английском, но они понимают, чего ты от них хочешь. Если они хотят перейти в другие чемпионаты, им нужно лучше знать. Например, Супряге нужно учить иностранные языки, если он хочет уехать в европейский чемпионат", - сказал Лонго.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Диего Лонго
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Artemanat (Кривой Рог)
11.02.2021 в 20:25
Миколенко и Забавный должны уходить
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