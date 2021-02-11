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Динамо дозаявило на УПЛ 19-летнего полузащитника
Максим Завгородний после долгого перерыва вернулся в обойму киевлян
fcdynamo.kiev.ua
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Профиль футболиста появился в заявке клуба на официальном сайте УПЛ.
Завгородний – воспитанник академии "Динамо". В сезоне 2017/2018 дебютировал за "Динамо" U-19, также выступал в составе молодежной команды U-21.
Интересно, что футболист не сыграл ни одного матча за динамовские команды в сезоне 2019/2020, а также пропустил первую половину этого сезона. Однако этой зимой провел сборы в составе "Динамо" U-21.
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