  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо дозаявило на УПЛ 19-летнего полузащитника
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо дозаявило на УПЛ 19-летнего полузащитника

Премьер-лига
(1 голосов)

Максим Завгородний после долгого перерыва вернулся в обойму киевлян

Динамо дозаявило на УПЛ 19-летнего полузащитника

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

"Динамо" дозаявило на нынешний сезон УПЛ 19-летнего украинского полузащитника Максима Завгороднего.

Профиль футболиста появился в заявке клуба на официальном сайте УПЛ.

Завгородний – воспитанник академии "Динамо". В сезоне 2017/2018 дебютировал за "Динамо" U-19, также выступал в составе молодежной команды U-21.

Интересно, что футболист не сыграл ни одного матча за динамовские команды в сезоне 2019/2020, а также пропустил первую половину этого сезона. Однако этой зимой провел сборы в составе "Динамо" U-21.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Максим Завгородний
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...