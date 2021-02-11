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Мариуполь арендовал у Шахтера очередного игрока

Премьер-лига
(1 голосов)

Никогда такого не было, и вот опять

Мариуполь арендовал у Шахтера очередного игрока

fcmariupol.com

Новина українською

"Мариуполь" на правах аренды подписал украинского центрального защитника "Шахтера" Марка Мампасси.

Арендное соглашение игрока рассчитано до конца текущего сезона.

Напомним, что 17-летний Момпасси является воспитанником "Шахтера". Чемпион Украины U-15 (2018) и U-16 (2019).

В нынешнем сезоне провел 10 игр в молодежном первенстве. Также выступал за различные юношеские сборные Украины.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Марк Мампасси
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (7)
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Olegyurchak (Хмельницький )
11.02.2021 в 21:04
Так не зря же арендуполем назвали.
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0
0
alex.belogubko (одесса)
11.02.2021 в 20:33
Марик всё любят на шару --от Авагимяна уже отстали --зачем приглашать в тупую команду -были и получше приглашения
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+1
0
Oлeкcин (Н.)
11.02.2021 в 19:50
У Шахтера - лучшая в Украине футбольная академия. Так что удивительного в том, что его игроки пользуются спросом?
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+2
-3
VermontVn (Mariupol)
11.02.2021 в 20:20
Уж больно спрос навязчивый)
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0
-1
Oлeкcин (Н.)
11.02.2021 в 20:24
Даже Динаме навязали своих!
0
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
11.02.2021 в 20:30
Динамо лише монзуль та павелку навязали.
+1
-1
sebekkiril (Dm.roslo)
11.02.2021 в 20:54
Краща псарня, з якої всі цуценята тікають по чужих будках.
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0
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