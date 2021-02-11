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Мариуполь арендовал у Шахтера очередного игрока
Никогда такого не было, и вот опять
fcmariupol.com
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Арендное соглашение игрока рассчитано до конца текущего сезона.
Напомним, что 17-летний Момпасси является воспитанником "Шахтера". Чемпион Украины U-15 (2018) и U-16 (2019).
В нынешнем сезоне провел 10 игр в молодежном первенстве. Также выступал за различные юношеские сборные Украины.
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Источник:ФК Мариуполь
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Комментарии (7)
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Olegyurchak (Хмельницький )
11.02.2021 в 21:04
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alex.belogubko (одесса)
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Oлeкcин (Н.)
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VermontVn (Mariupol)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
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sebekkiril (Dm.roslo)
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