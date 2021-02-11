СМИ: Селезнев встретился с президентом Колоса

Сегодня, 11 февраля, нападающий " Колоса " Евгений Селезнев провел встречу с президентом клуба Андреем Засухой, сообщают телеканалы "Футбол".

После этой встречи и должны быть расставлены все точки над I в истории с отчислением игрока из команды на сборах в Турции.

Ожидается, что какая-то конкретика итогов встречи должна появиться к концу дня.

Напомним, Селезнев был отчислен тренерским штабом из "Колоса" во время сборов в Турции из-за нарушения режима. Сам игрок обвинения в свой адрес отрицает.