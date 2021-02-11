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СМИ: Селезнев встретился с президентом Колоса
Развязка истории все ближе
Сегодня, 11 февраля, нападающий "
После этой встречи и должны быть расставлены все точки над I в истории с отчислением игрока из команды на сборах в Турции.
Ожидается, что какая-то конкретика итогов встречи должна появиться к концу дня.
Напомним, Селезнев был отчислен тренерским штабом из "Колоса" во время сборов в Турции из-за нарушения режима. Сам игрок обвинения в свой адрес отрицает.
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