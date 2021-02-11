Номинантов премии Футбольные звезды Украины определяет не УАФ, а представители клубов

Организаторы премии "Футбольные звезды Украины" выступили с заявлением, в котором пояснили, по какой схеме определяются номинанты и победители.

"Украинская ассоциация футбола и Всеукраинская ассоциация футболистов-профессионалов не определяют номинантов и победителей премии. Они выступают инициаторами и организаторами мероприятия.

Среди всех клубов ПФЛ и УПЛ проводился независимый опрос, в котором главный тренер, капитан и представитель пресс-службы каждой из команд заполняли анкету, где определили лучших по их мнению.

Далее оргкомитет премии провел подсчет этих голосов и внес результаты в протокол, который был подписан каждым членом жюри и утвержден нотариально.

Таким образом, номинантов и победителей выбирают представители клубов ПФЛ и УПЛ.

Кроме номинаций "Лучший футболист-легионер, играющий за рубежом", где экспертный совет УАФ отобрал 5 номинантов, а победителя определят болельщики путем голосования в соцсетях, и номинации "Автор лучшего гола", в которой на рассмотрение болельщикам было предложено 10 голов, также отобранных экспертным советом во главе с первым вице-президентом УАФ Олегом Протасовым.

В этом году в СМИ живо обсуждалось непопадание представителей "Динамо" в тройку претендентов на победу в номинации "Лучший футболист-легионер, играющий в Украине" и Луиша Каштру – в номинации " Лучший тренер Украины среди главных тренеров мужских клубных команд" .

Но еще раз подчеркиваем, что таков выбор представителей профессиональных футбольных клубов Украины.

Результаты занесены в протоколы, ознакомиться с которыми смогут представители СМИ или футбольных клубов после проведения церемонии награждения "Футбольные звезды Украины", которая состоится 15 февраля", – сказано в заявлении.