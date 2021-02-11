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Номинантов премии Футбольные звезды Украины определяет не УАФ, а представители клубов

Премьер-лига
(1 голосов)

Претензии горняков к организаторам беспочвенны

Номинантов премии Футбольные звезды Украины определяет не УАФ, а представители клубов

shakhtar.com

Новина українською

Организаторы премии "Футбольные звезды Украины" выступили с заявлением, в котором пояснили, по какой схеме определяются номинанты и победители.

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"Украинская ассоциация футбола и Всеукраинская ассоциация футболистов-профессионалов не определяют номинантов и победителей премии. Они выступают инициаторами и организаторами мероприятия.

Среди всех клубов ПФЛ и УПЛ проводился независимый опрос, в котором главный тренер, капитан и представитель пресс-службы каждой из команд заполняли анкету, где определили лучших по их мнению.

Далее оргкомитет премии провел подсчет этих голосов и внес результаты в протокол, который был подписан каждым членом жюри и утвержден нотариально.

Таким образом, номинантов и победителей выбирают представители клубов ПФЛ и УПЛ.

Кроме номинаций "Лучший футболист-легионер, играющий за рубежом", где экспертный совет УАФ отобрал 5 номинантов, а победителя определят болельщики путем голосования в соцсетях, и номинации "Автор лучшего гола", в которой на рассмотрение болельщикам было предложено 10 голов, также отобранных экспертным советом во главе с первым вице-президентом УАФ Олегом Протасовым.

В этом году в СМИ живо обсуждалось непопадание представителей "Динамо" в тройку претендентов на победу в номинации "Лучший футболист-легионер, играющий в Украине" и Луиша Каштру – в номинации "Лучший тренер Украины среди главных тренеров мужских клубных команд".

Но еще раз подчеркиваем, что таков выбор представителей профессиональных футбольных клубов Украины.

Результаты занесены в протоколы, ознакомиться с которыми смогут представители СМИ или футбольных клубов после проведения церемонии награждения "Футбольные звезды Украины", которая состоится 15 февраля", – сказано в заявлении.

Напомним, что после того, как в тройку номинантов на звание лучшего тренера года не вошел главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру, с критикой организаторов выступили Дарио Срна, Андрей Пятов и Тарас Степаненко.

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В статье: Футбольные звезды Украины
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Комментарии (2)
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Думитреску (Новомосковск)
11.02.2021 в 22:51
Гы-гы-гы
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ещё не специалист (Кривой Рог)
11.02.2021 в 22:50
ну щаззз от любителей команды какой-то начнётся......
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