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Источник: Селезнев пока что остается в Колосе, но это еще не окончательное решение
Главный тренер на встречу игрока и президента клуба не приехал
instagram.com/e_seleznev
Журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас сообщил, о том, что "
"Колос" и Селезнев не разрывают контракт. Это главный итог встречи игрока с президентом клуба.
Стороны выслушали друг друга, но точки не поставили.
Костышин на встречу приезжать отказался. Хотя получил смс, в которой Женя извинился за эмоции в общении с коучем", - написал Бурбас в Твиттере.
Напомним, Селезнев был отчислен тренерским штабом "Колоса" во время сборов в Турции из-за нарушения режима. Сам игрок обвинения в свой адрес отрицает.
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