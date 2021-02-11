Источник: Селезнев пока что остается в Колосе, но это еще не окончательное решение

Журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас сообщил, о том, что " Колос " и Евгений Селезнев пока что не разрывают контракт.

"Колос" и Селезнев не разрывают контракт. Это главный итог встречи игрока с президентом клуба. Стороны выслушали друг друга, но точки не поставили. Костышин на встречу приезжать отказался. Хотя получил смс, в которой Женя извинился за эмоции в общении с коучем", - написал Бурбас в Твиттере.

Напомним, Селезнев был отчислен тренерским штабом "Колоса" во время сборов в Турции из-за нарушения режима. Сам игрок обвинения в свой адрес отрицает.