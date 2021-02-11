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Источник: Селезнев пока что остается в Колосе, но это еще не окончательное решение

Премьер-лига
(2 голосов)

Главный тренер на встречу игрока и президента клуба не приехал

Источник: Селезнев пока что остается в Колосе, но это еще не окончательное решение

instagram.com/e_seleznev

Новина українською

Журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас сообщил, о том, что "Колос" и Евгений Селезнев пока что не разрывают контракт.

"Колос" и Селезнев не разрывают контракт. Это главный итог встречи игрока с президентом клуба.

Стороны выслушали друг друга, но точки не поставили.

Костышин на встречу приезжать отказался. Хотя получил смс, в которой Женя извинился за эмоции в общении с коучем", - написал Бурбас в Твиттере.

Напомним, Селезнев был отчислен тренерским штабом "Колоса" во время сборов в Турции из-за нарушения режима. Сам игрок обвинения в свой адрес отрицает.

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В статье: Руслан Костышин Евгений Селезне Колос (Ковалевка) Андрей Засуха
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Комментарии (3)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
11.02.2021 в 22:43
Интересно, от кого Бурбас узнал о СМС: от Котышина или от Слизня (или сёлизня)
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magnum power (БОМЖ)
11.02.2021 в 22:17
подкармливают потихоньку
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andrewzheludkov (Черновцы)
11.02.2021 в 21:59
Сели, выпили, поговорили...
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