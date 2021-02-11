Белик: Самый недооцененный игрок Шахтера? Наверное я

Экс-форвард " Шахтера " Алексей Белик, который выступал за "горняков" с 1998 по 2008 годы, высказал свое мнение, кого считает самым недооцененным игроков в истории клуба.

"Самый недооцененный игрок? Может, я. Если подумать. Я – недооцененный игрок "Шахтера". В недооценке игрока не всегда виноват тренер, президент или сам футболист. Это комбинация из многих ситуаций: где-то тебе чуть-чуть не повезло, где-то ты себя не так проявил или повел, где-то тренер не до конца в тебя поверил.

Я мог сделать намного больше. Если бы я не ушел из "Шахтера", а остался, то это было бы идеально для футболиста, который родился и вырос в Донецке, дебютировал за "Шахтер", играл за этот клуб и завершил там карьеру", - сказал Белик.

Напомним, что в 144 матчах за "Шахтер" Белик забил 51 гол.