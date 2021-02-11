Остап Маркевич: Есть договоренность играть на Славутич Арене, спасибо за это Заре

Главный тренер " Мариуполя " Остап Маркевич рассказал о подготовке команды к матчу 14-го тура УПЛ против "Александрии".

- Определились уже со стартовым составом на "Александрию"? Все ли готовы к старту?

- У нас сейчас очень хорошая обойма футболистов. Ребята, буквально каждый, добавили персонально в своих игровых качествах, поэтому нам еще предстоит поломать голову над стартовым составом.

- "Александрия" настроена на борьбу за бронзовые награды в этом сезоне.

- Любая команда Премьер-лиги сейчас представляет собой мощную боевую единицу, это доказали турецкие сборы. Украинские команды очень неплохо проявили себя. Наш тренерский штаб следил за всеми. Мы рады что чемпионат растет.

- Надеялись, что эту часть чемпионата будете играть дома, но стало известно, что первые матчи состоятся в Запорожье. Добавляет это сложностей?

- Есть договоренность играть на "Славутич Арене", за что я благодарен ФК "Заря". Спасибо за это. Есть определенные обстоятельства, на которые мы не можем влиять. Нам обещают, что подготовят наше поле как можно скорее, поэтому мы смотрим вперед и ждем на это.

- Какая задача на эту часть чемпионата и вообще на турнир?

- Задачи у нас максимальные. Выигрывать в каждой игре, вот и все.