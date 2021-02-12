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Из-за позиции Шахтера Майкон может не попасть на Олимпиаду со сборной Бразилии

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб не отпускает

Из-за позиции Шахтера Майкон может не попасть на Олимпиаду со сборной Бразилии

shakhtar.com

Новина українською

Олимпийская сборная Бразилии (U-23) на Олимпийских играх в Токио (июль-август) может остаться без футболистов "Шахтера". А сразу 4 игроков "горняков" накануне вызывались к этой команде.

Дело в том, сообщает Portal Esmeraldino, что донецкий клуб не желает отпускать своего футболиста в олимпийскую сборную, потому что футбольный турнир на Олимпиаде состоится вне специально отведенных дат ФИФА для международных матчей. Клуб имеет право отказать федерациям в предоставлении игроков.

В то же время главный тренер сборной Бразилии U-23 Андре Жардин заинтересован в приглашении в ряды команды на Олимпиаду в Токио по крайней мере полузащитника "Шахтера" Майкона.

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В статье: Майкон Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Hanter44 (Baburka)
12.02.2021 в 09:18
Время,для того чтобы разрулить этот вопрос еще есть.Думаю,что все к тому времени уладиться.
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