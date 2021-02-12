Из-за позиции Шахтера Майкон может не попасть на Олимпиаду со сборной Бразилии

Олимпийская сборная Бразилии (U-23) на Олимпийских играх в Токио (июль-август) может остаться без футболистов " Шахтера ". А сразу 4 игроков "горняков" накануне вызывались к этой команде.

Дело в том, сообщает Portal Esmeraldino, что донецкий клуб не желает отпускать своего футболиста в олимпийскую сборную, потому что футбольный турнир на Олимпиаде состоится вне специально отведенных дат ФИФА для международных матчей. Клуб имеет право отказать федерациям в предоставлении игроков.

В то же время главный тренер сборной Бразилии U-23 Андре Жардин заинтересован в приглашении в ряды команды на Олимпиаду в Токио по крайней мере полузащитника "Шахтера" Майкона.