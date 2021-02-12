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Из-за позиции Шахтера Майкон может не попасть на Олимпиаду со сборной Бразилии
Клуб не отпускает
shakhtar.com
Олимпийская сборная Бразилии (U-23) на Олимпийских играх в Токио (июль-август) может остаться без футболистов "
Дело в том, сообщает Portal Esmeraldino, что донецкий клуб не желает отпускать своего футболиста в олимпийскую сборную, потому что футбольный турнир на Олимпиаде состоится вне специально отведенных дат ФИФА для международных матчей. Клуб имеет право отказать федерациям в предоставлении игроков.
В то же время главный тренер сборной Бразилии U-23 Андре Жардин заинтересован в приглашении в ряды команды на Олимпиаду в Токио по крайней мере полузащитника "Шахтера" Майкона.
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