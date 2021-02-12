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Днепр-1 с опозданием вернулся в Украину из Турции
Рейс задержали на полтора часа
Вчера утром, за 2 дня до первого официального поединка в 2021 году, команда "
Оттуда команда Игоря Йовичевича летела в Харьков. Однако рейс из Турции задержали на полтора часа, сообщает ТК Футбол.
Поэтому днепряне прилетели позже, чем было запланировано, и добирались до Днепра вечером автобусом.
Сегодня команда проведет тренировку в домашнем манеже, а затем - предигровая, накануне матча 14 тура УПЛ с "Ингульцом".
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Источник:Футбол News
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Комментарии (1)
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Хиденг (Днепр)
12.02.2021 в 09:11
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