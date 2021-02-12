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Днепр-1 с опозданием вернулся в Украину из Турции

Премьер-лига
(2 голосов)

Рейс задержали на полтора часа

Днепр-1 с опозданием вернулся в Украину из Турции

Новина українською

Вчера утром, за 2 дня до первого официального поединка в 2021 году, команда "Днепр-1" вылетела из турецких сборов в Анталии в Стамбул.

Оттуда команда Игоря Йовичевича летела в Харьков. Однако рейс из Турции задержали на полтора часа, сообщает ТК Футбол.

Поэтому днепряне прилетели позже, чем было запланировано, и добирались до Днепра вечером автобусом.

Сегодня команда проведет тренировку в домашнем манеже, а затем - предигровая, накануне матча 14 тура УПЛ с "Ингульцом".

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В статье: Игорь Йовичевич СК Днепр-1 Днепр-1
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (1)
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Хиденг (Днепр)
12.02.2021 в 09:11
А если бы на полтора часа раньше прилетели, то добирались бы в Днепр на 380-м Эйрбасе?
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