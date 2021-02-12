Днепр-1 с опозданием вернулся в Украину из Турции

Вчера утром, за 2 дня до первого официального поединка в 2021 году, команда " Днепр-1 " вылетела из турецких сборов в Анталии в Стамбул.

Оттуда команда Игоря Йовичевича летела в Харьков. Однако рейс из Турции задержали на полтора часа, сообщает ТК Футбол.

Поэтому днепряне прилетели позже, чем было запланировано, и добирались до Днепра вечером автобусом.

Сегодня команда проведет тренировку в домашнем манеже, а затем - предигровая, накануне матча 14 тура УПЛ с "Ингульцом".