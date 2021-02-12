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Василий Кравец с Лехом в серии пенальти прошел в 1/4 Кубка Польши. Обзор матча

Премьер-лига
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Хотя украинец свой удар не реализовал

Василий Кравец с Лехом в серии пенальти прошел в 1/4 Кубка Польши. Обзор матча

Новина українською

Украинский защитник левого фланга польского "Леха" с Познани Василий Кравец отыграл весь матч 1/8 Кубка Польши на выезде с командой "Радомяк" (выступает во второй по рангу лиге Польши).

Поединок закончился вничью 1:1, а Василий Кравец заработал предупреждение.

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В серии пенальти лучшими были игроки "Леха" - 4:3. Василий Кравец также пробивал с 11-метровой отметки, но свой удар он не реализовал.

Обзор поединка

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В статье: Лех (Познань) Василий Кравец
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