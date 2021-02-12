Евгений Дикий: Через поединки на внутренней арене Шахтер и Динамо могли бы лучше подготовиться к встречам в ЛЕ

- Минувший календарный год ввиду пандемии внес коррективы со знаком «минус» в целестность и стабильность календаря Премьер-лиги. Какие уроки, извлеченные из этой проблемы, взяты на вооружение УПЛ в преддверии старта весенней части нынешнего сезона?

В первую очередь, хотелось бы отметить, что ситуация с пандемией показала, что у нас есть, как бы это пафосно не звучало, настоящая футбольная семья. Сами клубы и УАФ в прошлом году с пониманием отнеслись к проблеме, создавая благоприятные условия и делая все возможное, чтобы закончить минувший чемпионат на футбольных полях, а не путем принятия каких-то иных решений в кабинетах. Все это происходило, когда часть туров была еще не сыграна. На мой взгляд, крайне важно, что клубы друг друга слышат и с пониманием относятся к ситуации. Мы осознаем, что могут возникать форс-мажорные обстоятельства, и наша готовность к ним ничуть не снижается. Сегодня благодаря современным технологиям - таким, как Zoom (программы для проведения видеоконференций) имеем возможность обсудить важный вопрос и прийти к общему знаменателю. А уже исходя из принятого решения и двигаться дальше.

- Изменилось ли что-то в требованиях, предъявляемых УПЛ к клубам в связи с продолжающейся пандемией?

- Нет, все осталось по-прежнему, как и было по состоянию на конец осенней части чемпионата. В связи с пандемией у нас действует специальный протокол допуска к матчу, предусматривающий обязательное ПЦР-тестирование футболистов каждые две недели. Перед игрой официальные лица УАФ ознакамливаются с результатами, да и сами клубы, если кто-то из футболистов или сотрудников команды получил положительный результат, оперативно информируют об этом. В этом плане УПЛ держит руку на пульсе. Без изменений остались пока и требования по посещению матчей. По-прежнему есть ограничения по допуску людей - их количество должно быть не более 230, из которых 30 человек журналисты.

- С конца минувшего года в ряде стран начали делать прививки против коронавируса. О том, как это осуществить в нашем футбольном хозяйстве после получения Украиной вакцин, в УПЛ уже размышляли?

- Разумеется, мы следим за этой ситуацией. Как известно, существует правительственная программа, предусматривающая первоочередную вакцинацию людей таких профессий, как врачи и учителя. Как только будет возможность привлечь к данной процедуре футболистов, мы свяжемся с соответствующими профильными министерствами, чтобы сделать это максимально оперативно.

- Украинские любители футбола лишены возможности наблюдать за матчами чемпионата и Кубка страны с трибун. Ждет ли их полный запрет и нынешней весной, либо будут действовать количественные ограничения?

- Хочется поблагодарить УАФ за работу, которая она также ведет в этом направлении. Мы отправили запрос в МОЗ Украины и ждем ответ по данному вопросу. Интуиция подсказывает, что должно быть принято решение, позволяющее зрителям в скором времени появиться на трибунах. А вот каким будет их процент от общей вместимости стадиона, сказать трудно. Давайте дождемся официального ответа от министерства здравоохранения, после чего и сможем об этом заявить.

- Накануне старта весенней части сезона многих волнует один и тот же вопрос: не слишком ли рано ввиду погодных условий решено возобновить чемпионат?

Мы отталкивались от аналогичной погоды, которая была в предыдущие зимы. Тогда погодные условия позволяли проводить матчи в феврале. Учитывая этот фактор, клубы пошли навстречу друг другу, ведь двое наших представителей – «Шахтер» и «Динамо» продолжают борьбу в еврокубковом турнире. Через поединки на внутренней арене они могли бы лучше подготовиться к встречам в Лиге Европы. Увы, погода внесла определенные коррективы, что вместе с тем дает основание выразить благодарность клубам за то, что они весьма ответственно подходят к вопросу подготовки полей. Много сил и ресурсов, в том числе и финансовых, брошено на качество газонов, как того требует действующий регламент. Следует также учитывать и интересы национальной сборной, которой предстоит летом участвовать в финальной части первенства Европы. Сроки окончания текущего чемпионата Украины как раз продуманы с той целью, чтобы подопечным Андрея Шевченко хватило времени на качественную подготовку.

- На большей части страны по-настоящему хозяйствует зима. Руку на пульсе о готовности стадионов, где будут проводиться матчи 14-го тура, держите ежедневно?

- Естественно. Мы каждый день на связи со всеми стадионами, на которых будут сыграны игры первого после зимней паузы тура. Кроме того, нами была проведена инспекция спортивных арен, во время которой мы смотрели, каким образом идет подготовка к матчам. Еще раз повторюсь: клубы делают все необходимое для того, чтобы игры прошли в соответствии с календарем, без переносов.

- Не смущает ли вас тот факт, что «Славутич-Арена», на которой на протяжении двух дней кряду планируется сыграть два матча – «Заря» - «Десна» и «Мариуполь» - «Александрия» может не справиться с такой нагрузкой?

- Новые технологии и те средства, которые вкладываются в спортивную инфраструктуру, позволяют проводить два матча подряд на одной арене. Мы связывались с дирекцией запорожского стадиона, которая заверила, что с ее стороны все будет сделано надлежащим образом. Этот вопрос в большей степени касается воскресного матча, в котором сыграют мариупольская и александрийская команды.

- Кстати, известно ли вам что-либо о сроках введения в эксплуатацию обновленного стадиона в Мариуполе?

- В мариупольском клубе намерены проводить матчи на своей домашней арене еще в ныненшнем сезоне. В «Мариуполе» надеялись, что все работы на стадионе имени Владимира Бойко успеют завершить к этому времени, но сроки немного сдвинулись. Думаю, что с марта мы сможем наблюдать за матчами, которые будут проходить на обновленнй арене азовского города.

- По сообщениям синоптиков, до конца февраля погода в Украине ожидается морозная и снежная погода. Этот факт вас наверняка больше всего тревожит?

- Мы понимаем, что футболисты могут быть недовольны теми погодными условиями, в которых им предстоит играть. Однако есть рекомендации УЕФА, согласно которым данные условия позволяют проводить матчи.

- Как обстоят дела на домашних аренах клубов УПЛ с системой электроподогрева?

- Ее наличие на стадионах, где проводятся матчи под эгидой украинской Премьер-лиги, является одним из главных условий. Система электроподогрева есть на всех аренах, однако на некоторых из них имеются некоторые нюансы по части их работоспособности. Поэтому клубы находят дополнительные возможности, чтобы обеспечить нормальное проведение матчей. Они закупают так называемые термоодеяла, для того, чтобы подогреть поле сверху. Если же возникает необходимость в более мощном прогреве, то специально заказываются воздухонагнетатели, которые под это термоодеяло нагоняют теплый воздух. При этом создается парниковый эффект, что как раз является оптимальным решением в данном случае. Такая ситуация возникла у «Миная», в связи с чем клуб провел консультацию с ведущими агрономами Украины. Специалисты и работники клуба пришли к заключению, что именно таким образом они смогут подготовить стадион к ближайшим домашним матчам. В «Минае», как и у нас в УПЛ, в нынешнюю пору пристально следят за прогнозом погоды, исходя из которого и корректируются дальнейшие действия.

- Если вдруг возникнут форс-мажорные обстоятельства, которые сделают невозможным проведение того или другого матча, резервные даты на всякий случай предусмотрены?

- Четко предусмотренных резервных дат у нас нет, так как при формировании календаря игр всегда надеемся, что все пройдет согласно расписанию. Но при этом мы видим возможные «окна», на которые в случае необходимости можно перенести несыгранные из-за форс-мажора те или иные матчи.

- Какие ваши турнирные ожидания, связанные с весенней частью нынешнего сезона?

- Самое главное – чтобы болельщики как можно скорее вернулись на трибуны и смогли поддерживать свои любимые команды. А команды со своей стороны могли продемонстрировать тот футбол, который все мы ждем в их исполнении.