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Новичок Миная: Выполнить задачу - остаться в УПЛ? Этого мало
Амбиции закарпатской команды
Новичок команды в зимнее межсезонье, защитник Даниил Карась, поделился своими впечатлениями от новой команды, рассказал, как оказался на Закарпатье и почему уверен в успехе "
В конце первого круга мой агент сообщил, что тренерский штаб команды желает видеть меня в своем клубе. Приехал, вроде все прошло успешно. И я подписал контракт. Здесь все на высоком уровне, ребята на позитиве и очень эмоциональны. Коллектив мне нравится.
Мне понятно, что требует тренерский штаб, в какую игру хотим играть. На собрании наигрывали много вариантов тактик, складов. Тренеры очень доступно все объясняют. Как удобнее играть - в три защитника или два? Мне без разницы, главное - результат.
Ожидания от сезона у меня очень большие. Не только хотим остаться в УПЛ, но и набрать как можно больше очков. Будем готовиться к каждой игре и рассчитывать только на победу. Уверен на 100%, что с таким коллективом мы выполним задачу на сезон.
Еще не успел познакомиться с Ужгородом. Был исключительно на сборе, затем в Турцию полетели, сейчас снова все мысли только об игре. Кроме тренировочных полей пока ничего не видел. Надеюсь, что со временем все исправлю.
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