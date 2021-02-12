Новичок Миная: Выполнить задачу - остаться в УПЛ? Этого мало

Новичок команды в зимнее межсезонье, защитник Даниил Карась, поделился своими впечатлениями от новой команды, рассказал, как оказался на Закарпатье и почему уверен в успехе " Миная ".

В конце первого круга мой агент сообщил, что тренерский штаб команды желает видеть меня в своем клубе. Приехал, вроде все прошло успешно. И я подписал контракт. Здесь все на высоком уровне, ребята на позитиве и очень эмоциональны. Коллектив мне нравится. Мне понятно, что требует тренерский штаб, в какую игру хотим играть. На собрании наигрывали много вариантов тактик, складов. Тренеры очень доступно все объясняют. Как удобнее играть - в три защитника или два? Мне без разницы, главное - результат.

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