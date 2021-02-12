Главный тренер Легии дал характеристику Шабанову

Наставник польской "Легии" Чеслав Михневич прокомментировал возможный переход в аренду украинской центрбэка Артема Шабанова.

Недавно мы играли с киевским "Динамо", Шабанов играл в этом матче. Когда он присоединится к нам? Уже не секрет, что переговоры продолжаются, для закрытия всех контрактных вопросов не хватает лишь нескольких деталей. Надеемся, на этой неделе все будет решено.

Где он может играть? Это левоногий игрок, защитник с хорошими физическими данными. Он может выступать на позиции центрального защитника в случае игры в 4 защитника, но также может играть, когда на поле 3 защитники. Он также может играть на позиции левого защитника, если это нужно, - цитирует тренера сайт "Легии".