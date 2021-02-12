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УАФ объявила претендентов на попадание в символическую сборную года 2020

Премьер-лига
(1 голосов)

Больше всего представителей "Шахтера"

УАФ объявила претендентов на попадание в символическую сборную года 2020

Фото - УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Украинская ассоциация футбола обнародовала список претендентов на попадание в мужскую символическую сборную Украины 2020 в рамках проекта "Футбольные звезды Украины".

На попадание в сборную претендуют по три вратаря, правых и левых защитника, атакующих, левых и правых полузащитника и нападающих, а также по шесть центрбеков и центрхавов.

Читайте такжеНоминантов премии Футбольные звезды Украины определяет не УАФ, а представители клубов

Вратарь
Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк)
Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк)
Георгий Бущан ("Динамо" Киев)

Правый защитник
Томаш Кендзера ("Динамо" Киев)
Додо ("Шахтер" Донецк)
Ефим Конопля ("Десна" Чернигов)

Центральный защитник (2 позиции)
Валерий Бондарь ("Шахтер" Донецк)
Сергей Кривцов ("Шахтер" Донецк)
Андрей Гитченко ("Десна" Чернигов)
Илья Забарный ("Динамо" Киев)
Николай Матвиенко ("Шахтер" Донецк)
Денис Попов ("Динамо" Киев)

Левый защитник
Виталий Миколенко ("Динамо" Киев)
Виктор Корниенко ("Шахтер" Донецк)
Андрейс Цыганикс ("Заря" Луганск)

Центральный полузащитник (2 позиции)
Владлен Юрченко ("Заря" Луганск)
Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк)
Сергей Сидорчук ("Динамо" Киев)
Алан Патрик ("Шахтер" Донецк)
Маркос Антонио ("Шахтер" Донецк)
Николай Шапаренко ("Динамо" Киев)

Атакующий полузащитник
Виктор Коваленко ("Шахтер" Донецк)
Виталий Буяльский ("Динамо" Киев)
Владислав Кочергин ("Заря" Луганск)

Левый полузащитник
Тайсон ("Шахтер" Донецк)
Карлос де Пена ("Динамо" Киев)
Манор Соломон ("Шахтер" Донецк)

Правый полузащитник
Тете ("Шахтер" Донецк)
Виктор Цыганков ("Динамо" Киев)
Марлос ("Шахтер" Донецк)

Нападающий
Жуниор Мораес ("Шахтер" Донецк)
Владислав Супряга ("Динамо" Киев)
Шахаб Захеди ("Олимпик" Донецк)

Напомним, что церемония вручения наград "Футбольные звезды Украины 2020" состоится 15 февраля.

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В статье: Футбольные звезды Украины
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Комментарии (3)
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
12.02.2021 в 16:32
После ТОП-3 тренеров от УФА информация об их междусобойчиках малоинтересна...
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simargl (Чернигов)
12.02.2021 в 16:29
Супряга ??? Смешно )))
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Onside (Чернігів)
12.02.2021 в 17:32
Це мабуть за його голи ще в Д-1. Але враховуючи виступ за ДК, його включення сюди це той ще прикол. Дивно що нема нікого з Ворскли. Різника або Кане принаймні в коло кандидатів можна було й включити.
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