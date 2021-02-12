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Новичок Олимпика: Именно в Украине я впервые в жизни увидел и потрогал снег
Бренер в восторге от увиденного
22-летний бразильский новичок донецкого "Олимпика" Таллес Бренер поделился впечатлениями от украинского клуба.
- Расскажи, как ты оказался в "Олимпике"?
- С моими представителями связался аналитик-cкаут "Олимпика" Кирилл Мазур. Откровенно говоря, я был очень удивлен, что европейский клуб из такой далекой страны, как Украина, меня заметил. Был целый ряд предложений от бразильских клубов, но "Олимпик" — единственный вариант из Европы. По сути, это и стало решающим фактором. Я действительно давно мечтал оказаться на европейском континенте. Это интересный опыт для меня.
- Какие первые впечатления у тебя от пребывания в Украине?
- Пока еще сложно сказать что-то конкретно о стране и о Киеве. Я лишь недавно прилетел и из-за холода пока нигде не успел побывать, чтобы что-то интересное увидеть, но от нахождения в расположении "Олимпика" у меня пока складываются отличные впечатления. Здесь есть все для спокойной работы и прогресса.
- Что слышал об Украине до приезда сюда?
- Я слышал, что здесь очень холодные зимы, и что в украинской Премьер-лиге высокая интенсивность игры в футбол. Надо сказать, пока все перечисленное подтверждается.
- Как тебе украинская зима? Приходилось ли когда-нибудь играть в футбол по такой погоде?
- Очень холодно... Именно здесь я впервые в жизни увидел и потрогал снег. Когда-то давно я играл на турнире в Далласе, штат Техас, США. Там тоже было холодно, но та погода не идет ни в какое сравнение с украинской.
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