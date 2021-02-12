Денисов: Отсутствие Каштру уничтожает церемонию Футбольные звезды Украины

Директор телеканалов Футбол Александр Денисов высказался об отсутствии главного тренера " Шахтера " Луиша Каштру в списке номинантов на звание лучшего тренера в Украине по итогам 2020 года.

Напомним, что среди номинантов на победу в данной категории оказались Мирча Луческу ("Динамо"), Виктор Скрипник ("Заря") и Александр Рябоконь ("Десна").

"Луческу оказался в списке, но там не оказалось Луиша Каштру. Должен существовать некий отбор тренеров по тем или иным показателям, объясняя, почему они поданы. Абсолютно непонятный механизм, который уничтожает "Футбольні зірки". Такие же эмоции были год назад, когда в прошлом сезоне лучшим тренером стал Андрей Шевченко. Я очень его уважаю, но Александр Петраков выиграл чемпионат мира! Когда еще такое будет? Здесь же Луиш Каштру выиграл чемпионат с рекордным количеством очков, вышел в полуфинал Лиги Европы, разбил "Реал", вышел из группы с высоко поднятым подбородком и не попал в тройку. Это по сути уничтожение номинации и церемонии. Это не эмоции, это очевиднейший вопрос. Организаторы убьют эту церемонию с таким подходом. Непонятно, кому они хотят угодить и с кем заигрывают", - сказал Денисов.

Отметим, что номинанты определялись среди всех клубов ПФЛ и УПЛ. Проводился независимый опрос, в котором главный тренер, капитан и представитель пресс-службы каждой из команд заполняли анкету, где определили лучших по их мнению.