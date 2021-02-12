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"У нас нет времени отдыхать" - Шаран рассказал о спартанской подготовке Александрии к рестарту УПЛ
Игроки после сборов даже не получили выходной
Главный тренер "
"Вчера мы еще тренировались при плюсовой температуре. А сегодня вышли на тренировку и уже минус 8 градусов. Ребята с желанием тренировались, потому что было холодно. Главное, чтобы футбольное поле было готово и было в хорошем состоянии. Нам сказали играть - будем играть.
Я не давал команде выходной по возвращению с Турции. Перелет - это и был выходной. У нас нет времени отдыхать. После игры с "Мариуполем" я дам команде выходной. В команде есть игроки, чьё участие в матче под вопросом, но называть их я не буду. Надеюсь, что они еще восстановятся. Президент озвучил задачу еще вначале сезона - попасть в еврокубковую зону и удачно выступить в Кубке Украины", - сказал Шаран.
Напомним, что "Александрия" в рамках 14-го тура УПЛ в воскресенье 14 февраля сыграет на выезде с "Мариуполем". Матч начнется в 14:00.
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