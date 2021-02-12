Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агроном Колоса: Люди падают с ног, но мы трудимся. Даже президент весь день работает на стадионе
Колос готовится принимать чемпиона Украины
В одном из матчей 14-го тура
"Мы сначала поймали момент, когда была оттепель, сделали аэрацию газона, включили подогрев, накрыли поле. Еще перед снегопадами мы его накрыли. Чтобы поле не запрело, мы запустили тепловые пушки. Люди падают с ног, но мы трудимся. Даже президент, вице-президент, генеральный директор с 8 утра до 8 вечера работают вместе с нами на стадионе.
Мы пытаемся сделать все по максимуму, чтобы игра удалась. Я консультировался с главным агрономом НСК "Олимпийский" - Максимом Стельмахом. Мы прислушивались к его советам и делали определенный график работ. Я, думаю, что мы все сделали правильно. Мы сделаем розовую разметку и будут цветные мячи на тот случай, если пойдет снег", - сказал Лях.
Напомним, что мачт "Колос" – "Шахтер" состоится в субботу 13 января и начнется в 17:00.
Популярное сейчас
- Швейцарская система. Как в 2024 году будет выглядеть Лига чемпионов
- Швед получил травму - разрыв подколенного сухожилия
- Гвардиола: Я могу позвонить Месси и компании, чтобы сыграть с Баварией за 7-й трофей
- Вакула в Мариуполе попал в ДТП. Источник утверждает, что футболист управлял авто в нетрезвом состоянии
- Сексуальная девушка легендарного форварда полностью оголилась для фанатов. ФОТО
- Роскошная жена одного из лучших нападающих Серии А. ФОТО
Новости по теме
- 16:35 Украинские Маркос Антонио: Погода не самая лучшая для игры в футбол, но выбирать не приходится
- 11:37 Украинские Слухи: Шахтер хочет провести матч с Колосом на НСК Олимпийский, Динамо - против
- 21:02 Украинские Львов без поражений, у Ингульца лучшая оборона, всего одна победа Мариуполя. Все спарринги клубов УПЛ