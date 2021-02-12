Агроном Колоса: Люди падают с ног, но мы трудимся. Даже президент весь день работает на стадионе

В одном из матчей 14-го тура УПЛ "Колос" примет "Шахтер" в Ковалевке. Главный агроном хозяев Виталий Лях в эфире ТК "Футбол" деталями подготовки стадиона к игре с дончанами.

"Мы сначала поймали момент, когда была оттепель, сделали аэрацию газона, включили подогрев, накрыли поле. Еще перед снегопадами мы его накрыли. Чтобы поле не запрело, мы запустили тепловые пушки. Люди падают с ног, но мы трудимся. Даже президент, вице-президент, генеральный директор с 8 утра до 8 вечера работают вместе с нами на стадионе.

Мы пытаемся сделать все по максимуму, чтобы игра удалась. Я консультировался с главным агрономом НСК "Олимпийский" - Максимом Стельмахом. Мы прислушивались к его советам и делали определенный график работ. Я, думаю, что мы все сделали правильно. Мы сделаем розовую разметку и будут цветные мячи на тот случай, если пойдет снег", - сказал Лях.

Напомним, что мачт "Колос" – "Шахтер" состоится в субботу 13 января и начнется в 17:00.