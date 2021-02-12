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А кто был простой? Марадона, Бест, Гаскойн? - Денисов встал на защиту Селезнева

Премьер-лига
(7 голосов)

Чем закончится история с Селезневым неизвестно

А кто был простой? Марадона, Бест, Гаскойн? - Денисов встал на защиту Селезнева

instagram.com/e_seleznev

Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал о скандальной ситуации с нападающим Евгением Селезневым, который был отчислен с турецких сборов команды за нарушение режима.

"Ситуация, которая сложилась на сборах в Турции насколько противоречива, настолько и очевидна, всему виной внутренний конфликт Евгения Селезнева с менеджментом "Колоса" и тренерским штабом команды в лице Руслана Костышина. Мы знаем, что ситуация сложна была тем, и в такую ситуацию попадают все президенты клубов – это когда есть инициатива президента приглашения игрока в команду и если игрок вдруг не находит общего языка с тренером – это становится головной болью не только игрока и тренера, а собственно, и президента.

Я вчера общался с президентом "Колоса" Андреем Засухой, и с Селезневым. Вчера действительно состоялась встреча Засухи с Селезневым, на которой пытались найти точки соприкосновения. Евгений полностью отрицает, что он был выпивший или даже какие-то наркотики, условно говоря. Он приехал со справками, показал, что он абсолютно чистый. Засуха готов принять ситуацию такой, какой она есть, но проблема, как мне кажется, это то, с чего я начал – это, скорее всего, конфликт между Селезневым и Костышиным.

Со слов Селезнева, он предпринимает все попытки выйти на связь с Костышиным, но он на связь не выходит и общаться не хочет, то есть, там в большей степени этот конфликт, который привел к тому, что Селезнев покинул сборы в Турции.

Сейчас с Селезневым контракт не разорван, но он пока исключен из общей заявки "Колоса". Пока ситуация поставлена на паузу, пока стороны не разберутся. Вот так выглядит ситуация. Я бы хотел сказать вот о чем в это связи. Вы знаете, столько хейта в адрес Селезнева, я не считаю, что этот человек заслуживает на такое отношение. Человек, забивший 116 мячей в чемпионате Украины, который фактически вывел "Днепр" в финал Лиги Европы, точно не заслуживает к себе такого отношения. Да, Женя непростой парень, у него непростой характер, он может быть жутко противный, но Женя при этом – это человек, как говорят, что вижу, то и пишу. Да, он такой какой он есть, но он точно не заслуживает того, что сейчас на него льется в комментариях. Ребята, извините, у вас не столько мозолей на ногах, сколько у Селезнева, и вы столько не страдали на поле, сколько он. Относитесь немножко с уважением к тем людям, которые формировали и формируют образ украинского футбола. А кто был простой? Марадона, Бест, Гаскойн? Да, у каждого бывают какие-то "залёты".

Я думаю, что клуб и Селезнев в этой ситуации должны разобраться и должны с честью из нее выйти. Евгений точно не заслуживает так закончить карьеру и он точно не остановится, он хочет побить рекорд и он будет этого добиваться. Я думаю, что клуб и президент должны использовать возможности, чтобы он это сделал. У него по-прежнему отличное голевое чутье, он по-прежнему выделяется, как человек опытный в "Колосе" и он может принести пользу "Колосу" и украинскому футболу", - сказал Денисов.

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В статье: Александр Денисов ТК Футбол Евгений Селезне Колос (Ковалевка)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (17)
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football_soccer (Украина)
12.02.2021 в 19:52
слишком скромных личностей для сравнения с самим Селезневым выбрал представитель второй древнейшей профессии... Надо было сразу с Пеле в один ряд ставить. Ну а чего мелочиться, "прастым данецким пасанам" ..)))
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+4
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
12.02.2021 в 19:36
Зрівняв х... з пальцем!
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+4
0
Думитреску (Новомосковск)
12.02.2021 в 20:06
Блін, з язика зняв...
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0
0
Buran60 (Харьков)
12.02.2021 в 19:29
Существует ли такой болельщик который с уважением относится к Селезневу?
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+3
0
avatar
xo66it (Оболонский Рейх)
12.02.2021 в 19:07
Поперхнувся оболонським пивом, коли побачив Тунця в такому ряду футболістів
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+6
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
12.02.2021 в 19:38
дык.. а почему "тунец" с большой буквы - это же рыба в Тихом океане
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+3
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
12.02.2021 в 18:58
Хотел Селезнев не играть в футбол, а побить рекорд. Хотел войти в историю, но попал в "историю". Привёз какие-то справки... Создалась ситуация для головной боли президента ФК "Колос". Очевидно он разговаривал и с тренером - у того другое видение. Всё зависит от президента: или Селезнев, или Костышин... Не простое решение.
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+2
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
12.02.2021 в 18:56
Пенісов мабуть вживає ще серйозніші речовини, ніж тунець-кормілєц. Його навіть з Рикуном некоректно в один ряд ставити, хоча той теж далеко не зірка світового футболу. А приплести Марадону, Беста і Гаскойна - то вже біла гарячка.
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+4
0
учитель футбола (Львов)
12.02.2021 в 18:51
Сколько можно это уже обсуждать?Нет такого футболиста больше.Что он исполнял на поле?Это похоже на футболиста?Так он еще и бухает.Пил за день до игры и в день игры пил.Был бухой,что тут обсасывать?И зачем?Какая от него польза?пусть уже идет бухает и не позорит украинский футбол.
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+7
0
ts0y (Чернигов)
12.02.2021 в 18:46
Как можно сравнивать горловского гопника с легенлами футбола? Сравни с его подобными, Миля, Кент, Леон и т.д.)
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+8
0
Alex.696 (Немирів)
12.02.2021 в 18:44
А у селезньова є стільки мозолів на руках, як у колгоспника, який все життя пропрацював у полі? Де ваша повага? Не треба про мозолі, пенісов, кожен вибрав свій шлях і має ним йти і не нити і вимагати поваги.
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+8
0
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Kolibri (Киевоград)
12.02.2021 в 18:40
Ну это не сравнение..... Тунец - должен давно уже завершать свой игровой путь.
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+6
0
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Stuntriding (Киев)
12.02.2021 в 18:39
Сравнить этого утырка , нарцисса вечно голодного, с тремя ЛЕГНДАМИ Футбола?!гебельс тв точно ипаньки
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+6
0
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С.Карпович. (Ланівці)
12.02.2021 в 18:15
Селезньову до Марадони,Беста,Гаскойна як до неба рачки.
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+10
0
storm_ua (Николаев)
12.02.2021 в 18:15
Гавнисов еще тот клоун, сравнил кусок кизяка, с одним из самых технически одарённых игроков в истории футбола.
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+10
0
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ПетроФ (Луцьк)
12.02.2021 в 18:13
попроси ахметку нехай візьме в кротівню, якщо так переживаєш. 13 матчів і 1 передача для форварда це вирок ( пенальті забиті це ніщо)
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+7
-2
Димитър из Софии (София)
12.02.2021 в 18:33
Случайно минус поставил, а в целом - согласен :)
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+5
-1


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