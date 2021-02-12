А кто был простой? Марадона, Бест, Гаскойн? - Денисов встал на защиту Селезнева

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал о скандальной ситуации с нападающим Евгением Селезневым, который был отчислен с турецких сборов команды за нарушение режима.

"Ситуация, которая сложилась на сборах в Турции насколько противоречива, настолько и очевидна, всему виной внутренний конфликт Евгения Селезнева с менеджментом " Колоса " и тренерским штабом команды в лице Руслана Костышина. Мы знаем, что ситуация сложна была тем, и в такую ситуацию попадают все президенты клубов – это когда есть инициатива президента приглашения игрока в команду и если игрок вдруг не находит общего языка с тренером – это становится головной болью не только игрока и тренера, а собственно, и президента.

Я вчера общался с президентом "Колоса" Андреем Засухой, и с Селезневым. Вчера действительно состоялась встреча Засухи с Селезневым, на которой пытались найти точки соприкосновения. Евгений полностью отрицает, что он был выпивший или даже какие-то наркотики, условно говоря. Он приехал со справками, показал, что он абсолютно чистый. Засуха готов принять ситуацию такой, какой она есть, но проблема, как мне кажется, это то, с чего я начал – это, скорее всего, конфликт между Селезневым и Костышиным.

Со слов Селезнева, он предпринимает все попытки выйти на связь с Костышиным, но он на связь не выходит и общаться не хочет, то есть, там в большей степени этот конфликт, который привел к тому, что Селезнев покинул сборы в Турции.

Сейчас с Селезневым контракт не разорван, но он пока исключен из общей заявки "Колоса". Пока ситуация поставлена на паузу, пока стороны не разберутся. Вот так выглядит ситуация. Я бы хотел сказать вот о чем в это связи. Вы знаете, столько хейта в адрес Селезнева, я не считаю, что этот человек заслуживает на такое отношение. Человек, забивший 116 мячей в чемпионате Украины, который фактически вывел "Днепр" в финал Лиги Европы, точно не заслуживает к себе такого отношения. Да, Женя непростой парень, у него непростой характер, он может быть жутко противный, но Женя при этом – это человек, как говорят, что вижу, то и пишу. Да, он такой какой он есть, но он точно не заслуживает того, что сейчас на него льется в комментариях. Ребята, извините, у вас не столько мозолей на ногах, сколько у Селезнева, и вы столько не страдали на поле, сколько он. Относитесь немножко с уважением к тем людям, которые формировали и формируют образ украинского футбола. А кто был простой? Марадона, Бест, Гаскойн? Да, у каждого бывают какие-то "залёты".

Я думаю, что клуб и Селезнев в этой ситуации должны разобраться и должны с честью из нее выйти. Евгений точно не заслуживает так закончить карьеру и он точно не остановится, он хочет побить рекорд и он будет этого добиваться. Я думаю, что клуб и президент должны использовать возможности, чтобы он это сделал. У него по-прежнему отличное голевое чутье, он по-прежнему выделяется, как человек опытный в "Колосе" и он может принести пользу "Колосу" и украинскому футболу", - сказал Денисов.