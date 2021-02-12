Ванат: Хотелось бы попасть в заявку первой команды Динамо на матч с Олимпиком

Форвард “ Динамо ” Владислав Ванат прокомментировал матч молодежных команд киевлян и донецкого “Олимпика” (6:0), в котором отличился дублем.

- Приятно, что на тебя рассчитывают сразу три тренерских штаба - U19, U21 и первой команды?

- Да, конечно. Самое главное - это игровая практика. Играть, а не просто сидеть и ничего не делать. Для меня разницы нет - где скажут, там и буду играть.

- Как изменился Владислав Ванат после тренировок с Мирчей Луческу?

- Конечно, в первой команде все намного быстрее, это не новость. Да, стало уже чуть полегче играть, и скорости здесь немного другие. Но с командой я хорошо сыгран, что мы сегодня и продемонстрировали на поле.

- Ты уже считаешь себя игроком первой команды?

- Я провел только первый сбор. Что будет дальше - посмотрим, нужно только работать.

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- Влияет ли на подготовку морозная погода, установившаяся в Киеве?

- До вчерашнего дня я тренировался с первой командой. Мы занимались на улице, а ребята тренировались в манеже. Для них не проблема тут играть, а мне поначалу было немного сложно привыкнуть. Но потом втянулся.

- Чувствуется ли погодный контраст после Турции?

- Да, погода такая... Мне писали, что здесь снег, но я не думал, что его так много.

- Ожидаешь ли завтра попасть в заявку на матч первой команды с “Олимпиком”?

- Конечно, хотелось бы… Но посмотрим. Должны сказать - да или нет.

- А если поставят с первых минут, будешь готов физически?

- Конечно. Буду доказывать.