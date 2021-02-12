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Ванат: Хотелось бы попасть в заявку первой команды Динамо на матч с Олимпиком
19-летний форвард положил дубль за молодежку киевлян
fcdynamo.kiev.ua
Форвард “
- Приятно, что на тебя рассчитывают сразу три тренерских штаба - U19, U21 и первой команды?
- Да, конечно. Самое главное - это игровая практика. Играть, а не просто сидеть и ничего не делать. Для меня разницы нет - где скажут, там и буду играть.
- Как изменился Владислав Ванат после тренировок с Мирчей Луческу?
- Конечно, в первой команде все намного быстрее, это не новость. Да, стало уже чуть полегче играть, и скорости здесь немного другие. Но с командой я хорошо сыгран, что мы сегодня и продемонстрировали на поле.
- Ты уже считаешь себя игроком первой команды?
- Я провел только первый сбор. Что будет дальше - посмотрим, нужно только работать.
- Влияет ли на подготовку морозная погода, установившаяся в Киеве?
- До вчерашнего дня я тренировался с первой командой. Мы занимались на улице, а ребята тренировались в манеже. Для них не проблема тут играть, а мне поначалу было немного сложно привыкнуть. Но потом втянулся.
- Чувствуется ли погодный контраст после Турции?
- Да, погода такая... Мне писали, что здесь снег, но я не думал, что его так много.
- Ожидаешь ли завтра попасть в заявку на матч первой команды с “Олимпиком”?
- Конечно, хотелось бы… Но посмотрим. Должны сказать - да или нет.
- А если поставят с первых минут, будешь готов физически?
- Конечно. Буду доказывать.
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