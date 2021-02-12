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Александрия усилилась экс-хавбеком Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Иван Калюжный - игрок Александрии

Александрия усилилась экс-хавбеком Динамо

fco.com.ua

Новина українською

"Александрия" официально объявила о подписании контракта с 23-летним полузащитником Иваном Калюжным.

Сроки и условия соглашения клуб не афиширует.

"Я рад стать частью футбольного клуба "Александрия". Мне нравится и команда, и тренерский штаб. Практически сразу нашел общий язык с игроками. Хорошие ребята. Есть большое желание играть и помогать "Александрии" одерживать победы, - сказал хавбек.

Отметим, что Калюжный - воспитанник харьковского футбола, где начинал играть в академии "Металлиста" и юношеских командах "Металлиста 1925". Также поиграл в дубле киевского "Динамо". С лета 2019 и до недавнего момента защищал цвета "Руха".

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В статье: ФК Александрия Иван Калюжный
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Источник:
ФК Александрия

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Комментарии (2)
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ffggpl (Харьков)
12.02.2021 в 21:12
Да, видно плохи дела Александрии.
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+1
0
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Kolibri (Киевоград)
12.02.2021 в 21:06
Борщ
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0
-1


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