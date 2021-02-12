Александрия усилилась экс-хавбеком Динамо

" Александрия " официально объявила о подписании контракта с 23-летним полузащитником Иваном Калюжным.

Сроки и условия соглашения клуб не афиширует.

"Я рад стать частью футбольного клуба "Александрия". Мне нравится и команда, и тренерский штаб. Практически сразу нашел общий язык с игроками. Хорошие ребята. Есть большое желание играть и помогать "Александрии" одерживать победы, - сказал хавбек.

Отметим, что Калюжный - воспитанник харьковского футбола, где начинал играть в академии "Металлиста" и юношеских командах "Металлиста 1925". Также поиграл в дубле киевского "Динамо". С лета 2019 и до недавнего момента защищал цвета "Руха".