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Александрия усилилась экс-хавбеком Динамо
Иван Калюжный - игрок Александрии
fco.com.ua
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Сроки и условия соглашения клуб не афиширует.
"Я рад стать частью футбольного клуба "Александрия". Мне нравится и команда, и тренерский штаб. Практически сразу нашел общий язык с игроками. Хорошие ребята. Есть большое желание играть и помогать "Александрии" одерживать победы, - сказал хавбек.
Отметим, что Калюжный - воспитанник харьковского футбола, где начинал играть в академии "Металлиста" и юношеских командах "Металлиста 1925". Также поиграл в дубле киевского "Динамо". С лета 2019 и до недавнего момента защищал цвета "Руха".
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