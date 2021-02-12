Чеснаков: У Ворсклы впервые будет опыт игры в такой мороз

Капитан " Ворсклы " Владимир Чеснаков в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от выездного матча 14-го утра УПЛ с "Рухом".

"Мы немного подкорректировали планы и выехали раньше. Если будет все нормально, завтра утром приедем во Львов. У нас будет тренировка во Львове и послезавтра игра.

Нагрузки на сборах были нормальные, все выдержали. После сборов мы всегда возвращались в Украину и первые игры проводили в таких условиях. У нас впервые будет опыт игры в такой мороз", - сказал Чеснаков.

Напомним, что поединок "Рух" – "Ворскла" состоится в воскресенье 14 февраля и начнется в 17:00.