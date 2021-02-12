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Чеснаков: У Ворсклы впервые будет опыт игры в такой мороз
Матч состоится в любую погоду
fcrukh.com
Капитан "
"Мы немного подкорректировали планы и выехали раньше. Если будет все нормально, завтра утром приедем во Львов. У нас будет тренировка во Львове и послезавтра игра.
Нагрузки на сборах были нормальные, все выдержали. После сборов мы всегда возвращались в Украину и первые игры проводили в таких условиях. У нас впервые будет опыт игры в такой мороз", - сказал Чеснаков.
Напомним, что поединок "Рух" – "Ворскла" состоится в воскресенье 14 февраля и начнется в 17:00.
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