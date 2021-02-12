  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Чеснаков: У Ворсклы впервые будет опыт игры в такой мороз
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чеснаков: У Ворсклы впервые будет опыт игры в такой мороз

Премьер-лига
(1 голосов)

Матч состоится в любую погоду

Чеснаков: У Ворсклы впервые будет опыт игры в такой мороз

fcrukh.com

Новина українською

Капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от выездного матча 14-го утра УПЛ с "Рухом".

"Мы немного подкорректировали планы и выехали раньше. Если будет все нормально, завтра утром приедем во Львов. У нас будет тренировка во Львове и послезавтра игра.

Нагрузки на сборах были нормальные, все выдержали. После сборов мы всегда возвращались в Украину и первые игры проводили в таких условиях. У нас впервые будет опыт игры в такой мороз", - сказал Чеснаков.

Напомним, что поединок "Рух" – "Ворскла" состоится в воскресенье 14 февраля и начнется в 17:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Чеснаков Ворскла (Полтава) Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...