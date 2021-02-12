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Хавбек Олимпика Таллес: Динамо - фаворит, но обыграть можно даже Ливерпуль

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок настроен решительно

Хавбек Олимпика Таллес: Динамо - фаворит, но обыграть можно даже Ливерпуль

olimpik.com.ua

Новина українською

Новичок "Олимпика" Таллес Бренер поделился ожиданиями от матча 14-го тура УПЛ против "Динамо".

"Динамо" – команда с большими традициями в Украине. Одна из двух сильнейших. Практически в любом матче "Динамо" – фаворит противостояния, но в современном футболе при правильной подготовке и настрое можно обыграть даже "Ливерпуль".

Я просматривал несколько последних матчей "Динамо". У них фактурная команда с высококвалифицированными исполнителями. Будет очень сложно, но мы выйдем играть на победу", – сказал Таллес.

Напомним, что матч "Динамо" - "Олимпик" состоится в ближайшую субботу на стадионе им. Лобановского и начнется в 17:00.

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В статье: Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) Таллес Бренер
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Источник:
ФК Олимпик

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