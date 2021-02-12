Хавбек Олимпика Таллес: Динамо - фаворит, но обыграть можно даже Ливерпуль

Новичок " Олимпика " Таллес Бренер поделился ожиданиями от матча 14-го тура УПЛ против "Динамо".

"Динамо" – команда с большими традициями в Украине. Одна из двух сильнейших. Практически в любом матче "Динамо" – фаворит противостояния, но в современном футболе при правильной подготовке и настрое можно обыграть даже "Ливерпуль".

Я просматривал несколько последних матчей "Динамо". У них фактурная команда с высококвалифицированными исполнителями. Будет очень сложно, но мы выйдем играть на победу", – сказал Таллес.

Напомним, что матч "Динамо" - "Олимпик" состоится в ближайшую субботу на стадионе им. Лобановского и начнется в 17:00.