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Хавбек Олимпика Таллес: Динамо - фаворит, но обыграть можно даже Ливерпуль
Игрок настроен решительно
olimpik.com.ua
Новичок "
"Динамо" – команда с большими традициями в Украине. Одна из двух сильнейших. Практически в любом матче "Динамо" – фаворит противостояния, но в современном футболе при правильной подготовке и настрое можно обыграть даже "Ливерпуль".
Я просматривал несколько последних матчей "Динамо". У них фактурная команда с высококвалифицированными исполнителями. Будет очень сложно, но мы выйдем играть на победу", – сказал Таллес.
Напомним, что матч "Динамо" - "Олимпик" состоится в ближайшую субботу на стадионе им. Лобановского и начнется в 17:00.
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