  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Севидов: Булеца недоволен своим текущим положением в Днепре-1
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Севидов: Булеца недоволен своим текущим положением в Днепре-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Стал играть действительно реже

Севидов: Булеца недоволен своим текущим положением в Днепре-1

Фото - СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

Известный украинский тренер Александр Севидов, специально для "Халата Милевского" прокомментировал выступления "Днепра-1" на зимних сборах.

"Посмотрел несколько матчей "Днепра-1" на сборах, особенно внимательно последние. В них уже было четкое распределение на основной и не основной состав.

Не буду обижать футболистов, в том числе чемпионов мира, того же Булецу. По нему видно, что он очень недоволен своим положением в команде. Думаю, что это его последние полгода в "Днепре-1", наверное, он будет уходить. По крайней мере, по его поведению на футбольном поле это видно.

Многие говорят, что команда не заслужила быть последней, но это то место, на котором она находится. Команда сейчас делают ставку на зарубежных игроков, могут пригласить Лучкевича, но не думаю, что новенькие смогут заявить о себе, особенно в первых матчах по такому "футбольному бездорожью". Буду рад, если буду ошибаться", - заявил Севидов.

В первой игре после перерыва днепряне сыграют против "Ингульца".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Севидов СК Днепр-1 Сергей Булеца
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Юра с Амура (Дніпро)
12.02.2021 в 22:09
Мы тоже не довольны им. Это и не вингер, и не 10-ка. Во всяком случае, ього уровня, что от него ждали...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...