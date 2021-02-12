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Севидов: Булеца недоволен своим текущим положением в Днепре-1
Стал играть действительно реже
Фото - СК Днепр-1
Известный украинский тренер Александр Севидов, специально для "Халата Милевского" прокомментировал выступления "Днепра-1" на зимних сборах.
"Посмотрел несколько матчей "Днепра-1" на сборах, особенно внимательно последние. В них уже было четкое распределение на основной и не основной состав.
Не буду обижать футболистов, в том числе чемпионов мира, того же Булецу. По нему видно, что он очень недоволен своим положением в команде. Думаю, что это его последние полгода в "Днепре-1", наверное, он будет уходить. По крайней мере, по его поведению на футбольном поле это видно.
Многие говорят, что команда не заслужила быть последней, но это то место, на котором она находится. Команда сейчас делают ставку на зарубежных игроков, могут пригласить Лучкевича, но не думаю, что новенькие смогут заявить о себе, особенно в первых матчах по такому "футбольному бездорожью". Буду рад, если буду ошибаться", - заявил Севидов.
В первой игре после перерыва днепряне сыграют против "Ингульца".
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