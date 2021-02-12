  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Грозный: Игровая практика для Шахтера и Динамо перед ЛЕ? При минус 18 - сомнительная польза
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Грозный: Игровая практика для Шахтера и Динамо перед ЛЕ? При минус 18 - сомнительная польза

Премьер-лига
(1 голосов)

Специалист говорит, что играть по такой погоде очень травмоопасно

Грозный: Игровая практика для Шахтера и Динамо перед ЛЕ? При минус 18 - сомнительная польза

shakhtar.com

Новина українською

Известный украинский специалист Вячеслав Грозный высказал мнение о нецелесообразности возобновлять чемпионат УПЛ матчами 13-14 февраля при плохих погодных условиях.

"Все наши функционеры знали о погоде на неделю вперед, поэтому тур, которым возобновится чемпионат в УПЛ, можно было перенести. Считаю, что так рано играть не нужно. Футболисты будут травмироваться, есть у клубов проблемы с подогревом. Такие игры в таких условиях не пойдут нашему футболу на пользу.

Наши функционеры должны думать, что они для клубов, а не наоборот. Клубы платят деньги, они и заказывают музыку. Думаю, любой тренер согласился бы сыграть потом дважды через три дня на четвертый, но на хороших полях, чем сейчас играть на снегу и льду.

Игровая практика для "Шахтера" и "Динамо" перед Лигой Европы? Сомнительная польза, ведь на таких полях и при минус 18 градусах мороза возрастает риск получить травму, заболеть", – сказал Грозный.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вячеслав Грозный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...