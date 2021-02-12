Грозный: Игровая практика для Шахтера и Динамо перед ЛЕ? При минус 18 - сомнительная польза

Известный украинский специалист Вячеслав Грозный высказал мнение о нецелесообразности возобновлять чемпионат УПЛ матчами 13-14 февраля при плохих погодных условиях.

"Все наши функционеры знали о погоде на неделю вперед, поэтому тур, которым возобновится чемпионат в УПЛ, можно было перенести. Считаю, что так рано играть не нужно. Футболисты будут травмироваться, есть у клубов проблемы с подогревом. Такие игры в таких условиях не пойдут нашему футболу на пользу.

Наши функционеры должны думать, что они для клубов, а не наоборот. Клубы платят деньги, они и заказывают музыку. Думаю, любой тренер согласился бы сыграть потом дважды через три дня на четвертый, но на хороших полях, чем сейчас играть на снегу и льду.

Игровая практика для "Шахтера" и "Динамо" перед Лигой Европы? Сомнительная польза, ведь на таких полях и при минус 18 градусах мороза возрастает риск получить травму, заболеть", – сказал Грозный.