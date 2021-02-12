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Донецкий Шахтер открыл в Киеве вторую детскую футбольную школу

Премьер-лига
(1 голосов)

Работа на далекую перспективу

Донецкий Шахтер открыл в Киеве вторую детскую футбольную школу

shakhtar.com

Новина українською

Донецкий "Шахтер" открыл вторую футбольную школу в Киеве.

Уже сейчас тренироваться по уникальной методике дети могут в Киеве и Броварах.

"Создать возможность для ребят из разных регионов Украины заниматься футболом и со временем попасть в систему академии "Шахтера" – главная цель. На данный момент в проекте уже более 300 детей. В ближайшее время Shakhtar Football School также откроется в Мариуполе и Полтаве – говорит менеджер проекта Евгений Ахунов.

Отметим, что Shakhtar Football School – проект "Шахтера" в формате франшизы. Методика разработана академией клуба, куда впоследствии будут приглашаться на просмотр лучшие ученики школы.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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Stihl Kindermann (Gonduras)
13.02.2021 в 00:06
Cкоро выселит Динамо с Киева такими темпами...ща заминусуют
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