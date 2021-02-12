Донецкий Шахтер открыл в Киеве вторую детскую футбольную школу

Донецкий " Шахтер" открыл вторую футбольную школу в Киеве.

Уже сейчас тренироваться по уникальной методике дети могут в Киеве и Броварах.

"Создать возможность для ребят из разных регионов Украины заниматься футболом и со временем попасть в систему академии "Шахтера" – главная цель. На данный момент в проекте уже более 300 детей. В ближайшее время Shakhtar Football School также откроется в Мариуполе и Полтаве – говорит менеджер проекта Евгений Ахунов.

Отметим, что Shakhtar Football School – проект "Шахтера" в формате франшизы. Методика разработана академией клуба, куда впоследствии будут приглашаться на просмотр лучшие ученики школы.