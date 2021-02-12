Ворскла арендовала голландского защитника де Нойера

23-летний левый защитник румынского "Вииторула", голландец Брэдли де Нойер продолжит карьеру в полтавской " Ворскле ".

Как сообщает официальный сайт румынского клуба, "Ворскла" арендовала игрока до конца сезона. О праве выкупа ничего не сообщается.

Защитник также способен сыграть в центре обороны, Тransfermarkt оценивает де Нойера в 1,2 миллиона евро.

Отметим, что голландец перешел в "Вииторул" летом 2017 года, и за это время провел за команду 111 матчей, в которых сделал 8 ассистов, получил 12 желтых и 1 красную карточку.

Также в свое время провел 1 матч за сборную Нидерландов U-17.