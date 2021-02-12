  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла арендовала голландского защитника де Нойера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла арендовала голландского защитника де Нойера

Премьер-лига
(2 голосов)

Интересный трансфер полтавчан

Ворскла арендовала голландского защитника де Нойера

ФК Вииторул

Новина українською

23-летний левый защитник румынского "Вииторула", голландец Брэдли де Нойер продолжит карьеру в полтавской "Ворскле".

Как сообщает официальный сайт румынского клуба, "Ворскла" арендовала игрока до конца сезона. О праве выкупа ничего не сообщается.

Защитник также способен сыграть в центре обороны, Тransfermarkt оценивает де Нойера в 1,2 миллиона евро.

Отметим, что голландец перешел в "Вииторул" летом 2017 года, и за это время провел за команду 111 матчей, в которых сделал 8 ассистов, получил 12 желтых и 1 красную карточку.

Также в свое время провел 1 матч за сборную Нидерландов U-17.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Вииторул (Румыния) Брэдли де Нойер
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcviitorul.ro

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...