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Ворскла арендовала голландского защитника де Нойера
Интересный трансфер полтавчан
ФК Вииторул
23-летний левый защитник румынского "Вииторула", голландец Брэдли де Нойер продолжит карьеру в полтавской "
Как сообщает официальный сайт румынского клуба, "Ворскла" арендовала игрока до конца сезона. О праве выкупа ничего не сообщается.
Защитник также способен сыграть в центре обороны, Тransfermarkt оценивает де Нойера в 1,2 миллиона евро.
Отметим, что голландец перешел в "Вииторул" летом 2017 года, и за это время провел за команду 111 матчей, в которых сделал 8 ассистов, получил 12 желтых и 1 красную карточку.
Также в свое время провел 1 матч за сборную Нидерландов U-17.
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