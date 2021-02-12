  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Гендиректор Зари: У нас нет никаких финансовых проблем
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гендиректор Зари: У нас нет никаких финансовых проблем

Премьер-лига
(1 голосов)

И трансфер Шахаба тому подтверждение

Гендиректор Зари: У нас нет никаких финансовых проблем

footballua.tv

Новина українською

Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов в эфире ТК "Футбол" подвел итоги зимних сборов команды и рассказал о переходе нападающего Захеди Шахаба.

"Я доволен проведенными сборами в Турции. Погода позволяла провести их на хорошем уровне. Результаты покажут уже весенние матчи чемпионата. У нас не было проблем со спаррингами, нам удалось провести все спарринги, которые планировались на турецком сборе. Это были матчи с серьезными клубами. У нас команда полностью укомплектована, мы довольны нашей селекцией в этой части сезона.

Инициатива по переходу Шахаба исходила от главного тренера, переговоры велись не особо долго. Договорились с "Олимпиком", сегодня он полноценный игрок "Зари" и готовится к весенней части чемпионата. Зачем нам ждать лета, если можно пригласить игрока сейчас к весенней части? Этот игрок нам нужен для усиления состава. Неоднократно говорил, что у "Зари" нет никаких финансовых проблем.

Центрального защитника мы не искали. У нас есть достаточно квалифицированных футболистов, которые в случае необходимости могут заменить центральных защитников", - сказал Оганов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Шахаб Захеди Станислав Оганов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...