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Гендиректор Зари: У нас нет никаких финансовых проблем
И трансфер Шахаба тому подтверждение
footballua.tv
Генеральный директор "
"Я доволен проведенными сборами в Турции. Погода позволяла провести их на хорошем уровне. Результаты покажут уже весенние матчи чемпионата. У нас не было проблем со спаррингами, нам удалось провести все спарринги, которые планировались на турецком сборе. Это были матчи с серьезными клубами. У нас команда полностью укомплектована, мы довольны нашей селекцией в этой части сезона.
Инициатива по переходу Шахаба исходила от главного тренера, переговоры велись не особо долго. Договорились с "Олимпиком", сегодня он полноценный игрок "Зари" и готовится к весенней части чемпионата. Зачем нам ждать лета, если можно пригласить игрока сейчас к весенней части? Этот игрок нам нужен для усиления состава. Неоднократно говорил, что у "Зари" нет никаких финансовых проблем.
Центрального защитника мы не искали. У нас есть достаточно квалифицированных футболистов, которые в случае необходимости могут заменить центральных защитников", - сказал Оганов.
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