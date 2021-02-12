Гендиректор Зари: У нас нет никаких финансовых проблем

Генеральный директор " Зари " Станислав Оганов в эфире ТК "Футбол" подвел итоги зимних сборов команды и рассказал о переходе нападающего Захеди Шахаба.

"Я доволен проведенными сборами в Турции. Погода позволяла провести их на хорошем уровне. Результаты покажут уже весенние матчи чемпионата. У нас не было проблем со спаррингами, нам удалось провести все спарринги, которые планировались на турецком сборе. Это были матчи с серьезными клубами. У нас команда полностью укомплектована, мы довольны нашей селекцией в этой части сезона.

Инициатива по переходу Шахаба исходила от главного тренера, переговоры велись не особо долго. Договорились с "Олимпиком", сегодня он полноценный игрок "Зари" и готовится к весенней части чемпионата. Зачем нам ждать лета, если можно пригласить игрока сейчас к весенней части? Этот игрок нам нужен для усиления состава. Неоднократно говорил, что у "Зари" нет никаких финансовых проблем.

Центрального защитника мы не искали. У нас есть достаточно квалифицированных футболистов, которые в случае необходимости могут заменить центральных защитников", - сказал Оганов.