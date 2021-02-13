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Яя Туре: Я мог работать в Европе или Англии, но Украина – это как вторая родина для меня

Премьер-лига
(1 голосов)

Яя вернулся в Украину

Яя Туре: Я мог работать в Европе или Англии, но Украина – это как вторая родина для меня

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Новина українською

Экс-игрок донецкого "Металлурга", "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре, который на неделе был назначен помощником главного тренера Игоря Климовского в "Олимпике", так прокомментировал новый этап в своей карьере.

"Для меня очень важно, что я был в Украине как игрок, а сейчас вернулся как тренер. Украина – это как вторая родина для меня. И я очень хорошо отношусь к этой стране.

Нынешняя ситуация – особенная для меня. Да, я мог работать в другой стране – все-таки играл в хороших клубах. Но нынешний шаг очень важен для меня. Моя серьезная профессиональная карьера стартовала в Украине и теперь я начинаю тут как тренер. Конечно, я мог работать в Европе или Англии, где живет семья и друзья, но Украина очень важна для меня. Приехав сюда, я должен работать очень ответственно", - рассказал Туре.

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В статье: Яя Туре Олимпик (Донецк)
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Источник:
Бомбардир

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