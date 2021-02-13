Колос - Шахтер. АУДИО LIVE трансляция матча

Альтернативный комментарий и звук для тех, у кого не будет возможности увидеть игру. Комментатор - Сергей Швец.

Трансляция матча начнется 13 января в 16:55. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наш звуковой стрим!

Чемпионат Украины возвращается! Действующему чемпиону Украины первый официальный матч года предстоит провести против очень непростого соперника - ковалевского "Колоса". Что Руслан Костышин подготовил для "горняков"? Как Луиш Каштру решит проблему с нападающими команды, которые забивают крайне мало? Следите за матчем вместе с нашей трансляцией и узнавайте ответы на все вопросы!