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Колос - Шахтер. АУДИО LIVE трансляция матча

Премьер-лига
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Один из центральных матчей тура

Колос - Шахтер. АУДИО LIVE трансляция матча

UA-Футбол
Новина українською

Альтернативный комментарий и звук для тех, у кого не будет возможности увидеть игру. Комментатор - Сергей Швец.

Трансляция матча начнется 13 января в 16:55. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наш звуковой стрим!

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Чемпионат Украины возвращается! Действующему чемпиону Украины первый официальный матч года предстоит провести против очень непростого соперника - ковалевского "Колоса". Что Руслан Костышин подготовил для "горняков"? Как Луиш Каштру решит проблему с нападающими команды, которые забивают крайне мало? Следите за матчем вместе с нашей трансляцией и узнавайте ответы на все вопросы!

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В статье: Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка)
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