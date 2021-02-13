Сегодня возобновляется чемпионат Украины

В субботу, 13-го февраля начинается второй круг чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги. Программу 14-го тура в 14:00 открываются два поединка - "Минай" примет "Львов", а "Заря" встретится с "Десной". Затем будет очередь грандов - "Динамо" померяется силами с "Олимпиком", а "Шахтер" проэкзаменует "Колос".

В воскресенье запланировано еще три матча: "Мариуполь" - "Александрия", "Днепр-1" - "Ингулец", "Рух" - "Ворскла". Добавим, накануне в УПЛ не исключили, что некоторые матчи могут быть перенесены в связи с плохими погодными условиями.

Напомним, что после первого круга лидирует киевское "Динамо", у которого 30 очков. Впрочем, "Шахтер" отстает лишь на один балл. "Десна" расположилась на третьем месте, на три балла от черниговцев отстают "Заря" и "Ворскла", при этом у луганцев игра в запасе. Последний в турнирной таблице - "Днепр-1".

Турнирное положение