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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сегодня возобновляется чемпионат Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Стартует второй круг

Сегодня возобновляется чемпионат Украины

ФК Десна

UA-Футбол
Новина українською

В субботу, 13-го февраля начинается второй круг чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги. Программу 14-го тура в 14:00 открываются два поединка - "Минай" примет "Львов", а "Заря" встретится с "Десной". Затем будет очередь грандов - "Динамо" померяется силами с "Олимпиком", а "Шахтер" проэкзаменует "Колос".

В воскресенье запланировано еще три матча: "Мариуполь" - "Александрия", "Днепр-1" - "Ингулец", "Рух" - "Ворскла". Добавим, накануне в УПЛ не исключили, что некоторые матчи могут быть перенесены в связи с плохими погодными условиями.

Напомним, что после первого круга лидирует киевское "Динамо", у которого 30 очков. Впрочем, "Шахтер" отстает лишь на один балл. "Десна" расположилась на третьем месте, на три балла от черниговцев отстают "Заря" и "Ворскла", при этом у луганцев игра в запасе. Последний в турнирной таблице - "Днепр-1".

Читайте такжеЛьвов без поражений, у Ингульца лучшая оборона, всего одна победа Мариуполя. Все спарринги клубов УПЛ

Турнирное положение

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ
1 Динамо 13 9 3 1 25-10 +15 30 0
2 Шахтер 13 8 5 0 33-11 +22 29 0
3 Десна 13 6 5 2 18-11 +7 23 0
4 Заря 12 5 5 2 23-10 +13 20 0
5 Ворскла 13 5 5 3 17-10 +7 20 0
6 Колос 13 4 6 3 18-16 +2 18 0
7 Олимпик 12 5 2 5 20-20 0 17 0
8 ФК Александрия 13 4 4 5 19-18 +1 16 0
9 ФК Мариуполь 13 4 4 5 14-19 -5 16 0
10 Ингулец 13 1 8 4 13-20 -7 11 0
11 ФК Минай 12 2 4 6 9-23 -14 10 0
12 Рух 13 1 6 6 12-23 -11 9 0
13 ФК Львов 12 2 3 7 8-26 -18 9 0
14 СК Днепр-1 13 2 2 9 16-28 -12 8 0
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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
13.02.2021 в 08:14
Снег расчистили и в бой !!! Долгожданное начало )))
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