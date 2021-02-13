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Сегодня возобновляется чемпионат Украины
Стартует второй круг
ФК Десна
В субботу, 13-го февраля начинается второй круг чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги. Программу 14-го тура в 14:00 открываются два поединка - "Минай" примет "Львов", а "Заря" встретится с "Десной". Затем будет очередь грандов - "Динамо" померяется силами с "Олимпиком", а "Шахтер" проэкзаменует "Колос".
В воскресенье запланировано еще три матча: "Мариуполь" - "Александрия", "Днепр-1" - "Ингулец", "Рух" - "Ворскла". Добавим, накануне в УПЛ не исключили, что некоторые матчи могут быть перенесены в связи с плохими погодными условиями.
Напомним, что после первого круга лидирует киевское "Динамо", у которого 30 очков. Впрочем, "Шахтер" отстает лишь на один балл. "Десна" расположилась на третьем месте, на три балла от черниговцев отстают "Заря" и "Ворскла", при этом у луганцев игра в запасе. Последний в турнирной таблице - "Днепр-1".
Турнирное положение
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Динамо
|13
|9
|3
|1
|25-10
|+15
|30
|0
|2
|Шахтер
|13
|8
|5
|0
|33-11
|+22
|29
|0
|3
|Десна
|13
|6
|5
|2
|18-11
|+7
|23
|0
|4
|Заря
|12
|5
|5
|2
|23-10
|+13
|20
|0
|5
|Ворскла
|13
|5
|5
|3
|17-10
|+7
|20
|0
|6
|Колос
|13
|4
|6
|3
|18-16
|+2
|18
|0
|7
|Олимпик
|12
|5
|2
|5
|20-20
|0
|17
|0
|8
|ФК Александрия
|13
|4
|4
|5
|19-18
|+1
|16
|0
|9
|ФК Мариуполь
|13
|4
|4
|5
|14-19
|-5
|16
|0
|10
|Ингулец
|13
|1
|8
|4
|13-20
|-7
|11
|0
|11
|ФК Минай
|12
|2
|4
|6
|9-23
|-14
|10
|0
|12
|Рух
|13
|1
|6
|6
|12-23
|-11
|9
|0
|13
|ФК Львов
|12
|2
|3
|7
|8-26
|-18
|9
|0
|14
|СК Днепр-1
|13
|2
|2
|9
|16-28
|-12
|8
|0
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