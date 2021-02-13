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Грозный: Погода внесёт свои коррективы на этот тур УПЛ
Футболисты давно не играли в таких условиях
arsenal-kyiv.com
Известный украинский тренер Вячеслав Грозный поделился ожиданиями перед 14-м туром УПЛ.
–Чего можно ожидать от Зари и Десны на старте весенней части чемпионата?
– Как раз обе эти команды хотят быть третьей силой в украинском чемпионате. Поэтому ожидается интересный матч. У Зари игра в запасе, она с Десной идут в таблице очко в очко. Думаю, Десну устроит ничья, она будет играть на контратаках, а Заря первым номером. Тем более, что луганчане пригласили в свои ряды Шахаба, поэтому от команды Скрипника стоит ожидать атакующий футбол. Хотя, конечно, погода тоже внесет свои коррективы.
– У Динамо в игре с Олимпиком получится генеральная репетиция перед игрой Лиги Европы с Брюгге?
– Динамовцы в Турции на сборах в последней игре обыграли БАТЭ - 5:2. Видно, что команда хорошо восприняла нагрузки. Думаю, что Динамо уверенно сыграет с Олимпиком, как и Шахтером с Колосом, чтобы потом в боевой форме подойти к играм Лиги Европы.
Динамо в игре с Олимпиком не имеет права терять очки, потому что в этом сезоне у команды появился шанс побороться за чемпионство. Если в прошлом чемпионате разрыв между Динамо и Шахтером был катастрофическим, то теперь борьба получается более ожесточенная. Думаю, до конца чемпионата эти команды будут идти рука об руку, и развязка наступит в последних турах.
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