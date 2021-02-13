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Динамо - Олимпик: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Погода будет серьезно мешать футболу
Фото - ФК Олимпик
Киевское "Динамо" начнет вторую часть чемпионата Украины матчем против "Олимпика". Уже в четверг киевская команда встретится с "Брюгге", но терять очки сегодня лидеру УПЛ нельзя - в спину дышит донецкий "Шахтер". Оба коллектива будут противостоять не только друг другу, но и погодным условиям - сегодня в Киеве передают до минус 13 градусов.
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13 февраля. Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского
"Динамо" 17:00 "Олимпик"
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