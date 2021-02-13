  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо - Олимпик: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо - Олимпик: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Погода будет серьезно мешать футболу

Динамо - Олимпик: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото - ФК Олимпик

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" начнет вторую часть чемпионата Украины матчем против "Олимпика". Уже в четверг киевская команда встретится с "Брюгге", но терять очки сегодня лидеру УПЛ нельзя - в спину дышит донецкий "Шахтер". Оба коллектива будут противостоять не только друг другу, но и погодным условиям - сегодня в Киеве передают до минус 13 градусов.

Читайте такжеДинамо - Олимпик. Анонс и прогноз на матч

Чемпионат Украины. Favbet лига. 14-й тур
13 февраля. Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского
"Динамо" 17:00 "Олимпик"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >>>

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...