Заря - Десна: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Луганская "Заря" и черниговская "Десна" ушли зимовать на соседних местах, а уже в первой официальной игре 2021-го проведут очный поединок. Поражение будет невыгодным для любой из команд, но будет ли легко играть на победу при такой погоде? Ответы мы узнаем сегодня, когда оба коллектива выйдут на футбольное поле.

Favbet-лига. 14-й тур

13 февраля, Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

"Заря" 14:00 "Десна"

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