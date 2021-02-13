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Заря - Десна: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Битва за третье место

Заря - Десна: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото - ФК Заря

UA-Футбол
Новина українською

Луганская "Заря" и черниговская "Десна" ушли зимовать на соседних местах, а уже в первой официальной игре 2021-го проведут очный поединок. Поражение будет невыгодным для любой из команд, но будет ли легко играть на победу при такой погоде? Ответы мы узнаем сегодня, когда оба коллектива выйдут на футбольное поле.

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13 февраля, Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
"Заря" 14:00 "Десна"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов)
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