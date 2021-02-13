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Заря - Десна: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Битва за третье место
Фото - ФК Заря
Луганская "Заря" и черниговская "Десна" ушли зимовать на соседних местах, а уже в первой официальной игре 2021-го проведут очный поединок. Поражение будет невыгодным для любой из команд, но будет ли легко играть на победу при такой погоде? Ответы мы узнаем сегодня, когда оба коллектива выйдут на футбольное поле.
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13 февраля, Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
"Заря" 14:00 "Десна"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол
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