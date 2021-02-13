Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олимпик недосчитается четырёх игроков в матче с Динамо
Игорю Климовскому придётся внести коррективы
Фото - ФК Олимпик
Главный тренер "Олимпика" Игорь Климовский недосчитается четырёх игроков в матче 14-го тура УПЛ против "Динамо".
Из-за травм команде не помогут голкипер Артём Кичак и полузащитник Евгений Цымбалюк.
Также по условиям аренды не сыграют принадлежащие киевлянам Ибрагим Каргбо и Бенито.
Матч "Динамо" – "Олимпик" состоится сегодня, 13 февраля, на стадионе "Динамо" им. Лобановского. Время начала поединка – 17:00.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Украинский футбол возвращается! Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Цыганков и Шахаб делят лидерство. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Динамо - Олимпик. Анонс и прогноз на матч
- Львов без поражений, у Ингульца лучшая оборона, всего одна победа Мариуполя. Все спарринги клубов УПЛ
- Привык к морозам. Бразилец из Шахтера показал улов на зимней рыбалке. ФОТО
- Роскошная жена одного из лучших нападающих Серии А. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
13.02.2021 в 12:44
Ответить
0
0
kotigorok (Чернігів)
13.02.2021 в 12:12
Ответить
0
0
ysebe1970 (Бровары)
13.02.2021 в 11:56
Ответить
+1
0
Oлeкcин (Н.)
13.02.2021 в 11:35
Ответить
0
-1
sebekkiril (Dm.roslo)
13.02.2021 в 11:51
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...