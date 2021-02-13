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Олимпик недосчитается четырёх игроков в матче с Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Игорю Климовскому придётся внести коррективы

Олимпик недосчитается четырёх игроков в матче с Динамо

Фото - ФК Олимпик

Новина українською

Главный тренер "Олимпика" Игорь Климовский недосчитается четырёх игроков в матче 14-го тура УПЛ против "Динамо".

Из-за травм команде не помогут голкипер Артём Кичак и полузащитник Евгений Цымбалюк.

Также по условиям аренды не сыграют принадлежащие киевлянам Ибрагим Каргбо и Бенито.

Матч "Динамо" – "Олимпик" состоится сегодня, 13 февраля, на стадионе "Динамо" им. Лобановского. Время начала поединка – 17:00.

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В статье: Олимпик (Донецк)
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Комментарии (5)
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alex.belogubko (одесса)
13.02.2021 в 12:44
дурость-- дают но не играйте а у Марика весь ШД
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0
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avatar
kotigorok (Чернігів)
13.02.2021 в 12:12
В усякому разі не черговий технар, як нещасним суперникам кротів.
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0
0
ysebe1970 (Бровары)
13.02.2021 в 11:56
Это проблемы Олимпика..
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+1
0
Oлeкcин (Н.)
13.02.2021 в 11:35
Слив.
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0
-1
sebekkiril (Dm.roslo)
13.02.2021 в 11:51
Ста пудова, Льошка.
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0
0


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