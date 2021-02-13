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Матч Колос – Шахтёр перенесён из-за непогоды

Премьер-лига
(2 голосов)

Игра состоится в воскресенье на стадионе "Динамо"

Матч Колос – Шахтёр перенесён из-за непогоды

ФК Колос

Новина українською

Матч 14-го тура УПЛ между "Колосом" и "Шахтёром", который должен был состояться сегодня, перенесён. Такое решение было принято делегатом встречи Александром Каденко после инспекции арены.

Из-за тяжелых погодных условий игра перенесена на воскресенье, сообщает пресс-служба клуба из Коваливки.

Матч состоится 14 февраля на стадионе им Валерия Лобановского в Киеве. Начало встречи – в 14:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (4)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
13.02.2021 в 12:58
Да ужжж... Уважаемые пользователи сайта !!! Кто знает: команда ФК "Шахтер" была в селе на момент принятия решения о переносе матча или команда была в Киеве ? ? ?
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0
0
Думитреску (Новомосковск)
13.02.2021 в 12:39
Ха-ха-ха!!!! Ингулец нервно курит в сторонке. ПФЛ, такая ПФЛ...
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+2
-1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
13.02.2021 в 12:49
Тільки не ПФЛ, а УАФ. А так да, "все равны, но некоторые равнее".
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+1
-1
Сеш (Дніпро)
13.02.2021 в 12:51
Та, да, двойные стандарты от футбола украины
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+1
-1


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