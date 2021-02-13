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Матч Колос – Шахтёр перенесён из-за непогоды
Игра состоится в воскресенье на стадионе "Динамо"
ФК Колос
Матч 14-го тура УПЛ между "Колосом" и "Шахтёром", который должен был состояться сегодня, перенесён. Такое решение было принято делегатом встречи Александром Каденко после инспекции арены.
Из-за тяжелых погодных условий игра перенесена на воскресенье, сообщает пресс-служба клуба из Коваливки.
Матч состоится 14 февраля на стадионе им Валерия Лобановского в Киеве. Начало встречи – в 14:00.
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Комментарии (4)
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