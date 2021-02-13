Матч 14-го тура УПЛ между "Колосом" и "Шахтёром", который должен был состояться сегодня, перенесён. Такое решение было принято делегатом встречи Александром Каденко после инспекции арены.

Из-за тяжелых погодных условий игра перенесена на воскресенье, сообщает пресс-служба клуба из Коваливки.

Матч состоится 14 февраля на стадионе им Валерия Лобановского в Киеве. Начало встречи – в 14:00.