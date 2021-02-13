Не Ворскла. Эксперт назвал главных претендентов на бронзу в УПЛ

Известный украинский Александр Севидов поделился своими мыслями о командах, которые в этом сезоне ведут борьбу за третье место в украинском чемпионате.

"Я не скрывал, что "Заря" - близкий для меня клуб. Я смотрел почти все их матчи на сборах, они хорошо освещались. Также немного смотрел матчи "Десны" и "Ворсклы".

Мои фавориты на бронзу - "Десна" и "Заря". "Ворскла" сейчас на таком периоде становления, когда команда нащупывает свою игру. Юрий Максимов не зря говорит, что нельзя часто хвалить молодых игроков. Например, Альюн. Он пришел из ниоткуда и мог уйти в никуда, но благодаря Максимову показал себя. Сейчас мы слышим, что он не хочет продлевать контракт.

"Заря" подписала Шахаба, дай Бог, чтобы он заиграл. Половина чемпионата - это мало, чтобы давать какую-то оценку форварду. Да, у него пошло - удар, гол, удар, гол. Он много принес очков "Олимпику", но у луганчан есть похожий форвард - Саша Гладки. Да, он не молод, но тоже центрфорвард.

Что касается кадров, то я продолжаю говорить, что "Десна" укомплектована лучше других. У них хорошая обойма игроков. Эту проблема не решила "Заря", в обороне такие же проблемы у "Ворсклы".

Поэтому я считаю, что фавориты "Заря" и "Десна", но все может произойти, это чемпионат Украины. Всегда есть много нюансов, которые влияют на результат", - заявил Севидов.