Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милевский выйдет в старте Миная на игру со Львовом
Артём возвращается в УПЛ
Артём Милевский возвращается в украинский футбол после 8-летнего отсутствия.
36-летний ветеран выйдет в стартовом составе "Миная" на матч 14-го тура УПЛ против "Львова".
Напомним, Милевский присоединился к "Минаю" в начале года на правах свободного агента.
Матч "Минай" – "Львов" стартует в 14:00.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Украинский футбол возвращается! Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Минай - Львов. Замерзший футбол, анонс с прогнозом на матч Favbet-лиги
- Решение по Селезневу, нидерландец в Ворскле, трансфер Баварии. Главные новости за 12 февраля
- Колос принял решение относительно будущего Селезнева
- Влада Седан: У меня в телефоне нет ни одной обнаженной фотографии
- Сексуальная девушка легендарного форварда полностью оголилась для фанатов. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
янковский ян (Запорожье)
13.02.2021 в 13:23
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...