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Милевский выйдет в старте Миная на игру со Львовом

Премьер-лига
(1 голосов)

Артём возвращается в УПЛ

Милевский выйдет в старте Миная на игру со Львовом

Новина українською

Артём Милевский возвращается в украинский футбол после 8-летнего отсутствия.

36-летний ветеран выйдет в стартовом составе "Миная" на матч 14-го тура УПЛ против "Львова".

Напомним, Милевский присоединился к "Минаю" в начале года на правах свободного агента.

Матч "Минай" – "Львов" стартует в 14:00.

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В статье: Артем Милевский ФК Минай
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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
13.02.2021 в 13:23
Как раз такая погода что если он выйдет в халате то его поймут
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