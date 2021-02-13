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Favbet-лига. Минай 1:2 Львов, гимн спели и присели

Премьер-лига
(2 голосов)

Порядок "Львова" бьет закарпатцев

Favbet-лига. Минай 1:2 Львов, гимн спели и присели

Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

До последнего момента не было известно, прозвучит ли стартовый свисток. Судейская бригада только после разминки футболистов обеих команд принимала окончательное решение. Впрочем, "зеленый свет" все же был дан, тем более погода, в отличие от большинства других городов Украины, в этот день порадовала Ужгород солнцем.

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В основе "Миная" вышли зимние новички команды, защитники Александр Петрусенко и Даниил Карась, игравшие до этого в Первой лиге, а также Артем Милевский, выигравший конкуренцию у Антона Шиндера. За "Львов" с первых минут появились на поле Ренан и Альваро, которые вернулись в команду Виталия Шумского после отлучки в другие команды.

При трансляции обращало на себя внимание воодушевление, с которым закарпатцы исполнили национальный гимн, акцент был сделан на Милевском и Артем тоже не ударил в грязь лицом в плане исполнения песнопений. Правда вслед за этим не последовало вдохновенной игры. Ключевую роль Василий Кобин предоставил своему новичку, Александру Петрусенко. Именно номинальный защитник/опорник начинал игру с центра поля, именно он и стал ключевой фигурой первого тайма. Правда, увы для "Миная", с отрицательным знаком.

Уже на второй минуте "Львов" мог открывать счет, веерную атаку слева хорошим разрезным пасом продолжил Эрнест Антви и Шина пробивал в упор, но переиграть Антона Каниболоцкого не сумел. Не беда, ведь очень быстро похожий пас, но уже из глубины, все в тот же левый полуфланг обороны хозяев стал голевым. Альваро Тавареш имел уйму времени чтобы присмотреться и ударить под опорную ногу голкиперу.

В атаке у Милевского и компании мало что получалось, в большинстве случаев опасность гасилась еще на дальних подступах к штрафной, а когда мяч все же доходил до "наконечника", его скидки на партнеров не всегда были правильно итерпретированны, ну и качество промерзшего поля мешало отдавать передачи точно и с нужной силой. Артем Владимирович не стеснялся искать мяч в глубине поля и даже на своей половине, но не он стал участником самых опасных эпизодов у ворот Ореста Костика. В ходе ударной пятиминутки сперва Даниил Кныш пробил в штангу, а затем его тезка Карась, сбрасывая мяч после подачи с углового на дальнюю штангу, угодил в перекладину.

В остальных эпизодах уверенно действовал в рамке вратарь "Львова", ну а перед самым перерывом гости вылили на голову "Минаю" ушат холодной воды со льдом. Снова фигурантами голевой атаки стали Ренан и Альваро, вернувшиеся в команду после годичной паузы. Причем обрезался в середине поля Александр Петрусенко, который так и не смог определиться со своей ролью на поле в первые 45 минут - то ли он глубинный плеймейкер, то ли все же "пожарник" в центре обороны.

Неудивительно, что именно Петрусенко отправился отдыхать в перерыве. Помимо вышедшего вместо него Хахлева, Кобин сменил Шпака на Шиндера, перейдя на схему 4-4-2. Очень быстро замена принесла дивиденды - Денис Кожанов навесил с левого фланга и Антон в падении "рапирой" покотил мяч в противоход вратарю, интрига закрутилась с новой силой.

В дальнейшем игра проходила по предсказуемому сюжету. "Минай" доминировал с мячом в ногах, но нельзя сказать, что ему удалось создать достаточно моментов для отыгрыша. "Львов" же закрылся с целью защитить минимальное преимущество, а все замены Виталия Шумского были направлены исключительно на освежение своих оборонительных ресурсов. Дебютировал у хозяев и Уго, который сменил Милевского. У легионера "Миная" было полчаса, чтобы себя проявить, но для этого явно было необходимо большее пространство. В итоге даже Даниил Карась пробивал по воротам острее, чем номинальный форвард-таран.

Благодаря этой победе "Львов" обошел "Минай" в турнирной таблице. Сейчас команда Шумского занимает аж десятое место среди 14 участников чемпионата! Закарпатцы же рискуют упасть после этого тура на последнее место, если свои завтрашние матчи выиграют "Рух" и "Днепр-1".

Минай - Львов 1:2 (0:2)
Голы: Шиндер (47) - Альваро (13, 45)
Минай: Каниболоцкий, Матич, Карась (Маембе 85), Петрусенко (Хахлев 46), Кныш, Снижко, Нуриев, Малэпэ, Кожанов (Ахмедзаде 85), Шпак (Шиндер 46), Милевский (Угочукву 60).
Львов: Костик, Ременяк (Грысьо 84), Маруан, Махмутович, Якимец, Эрнест (Чирьяк 61), Сабино, Брикнер (Довгий 57), Альваро (Семенив 84), Шина, Ренан (Ныч 57).
Предупреждения: Петрусенко (17), Шиндер (63) - Сабино (72)

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В статье: Артем Милевский Львов Минай
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Комментарии (8)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.02.2021 в 16:56
Мілевський грав чи тільки був в протоколі?)))
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Bruce2017 (Philadelphia)
13.02.2021 в 16:48
Вітання ФК Львів. 3 очки в копілку. Надія що другий тайм результат довгого відпочинку і команда все ще шукає свою гармонію.
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0
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Drovko (Lviv)
13.02.2021 в 16:10
Перший тайм нормальний. Другий гірше. грали на утримання і банально на відбій, таке враження, що Минай був у більшості.
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+1
0
LAZ E183 (Рига)
13.02.2021 в 16:11
Згідний. Можливо, не вистачало фізики. В Минаю є кілька гравців 30+, які дуже добре трималися.
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+1
0
LAZ E183 (Рига)
13.02.2021 в 16:08
Кожного разу, коли один з коментаторів називає ПФК "Львів" непорозумінням, команда виграє. Робіть так щоматчу, будь-ласка.
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+1
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Drovko (Lviv)
13.02.2021 в 16:11
Оте пфк то дійсно непорозуміння. У Львові ПФК не сприймуть ніколи, тільки ФК
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LAZ E183 (Рига)
13.02.2021 в 16:12
Я назвав відповідно до протоколу, але згідний. Сподіваюся, що скоро повернуть стару назву ФК Львів.
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Федя Фузбол (Лас Веґас)
13.02.2021 в 15:57
а газон чого такий зелений? Весна в краю!
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