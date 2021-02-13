Сугробы снега. Олимпик показал предматчевую подготовку стадиона имени Лобановского

В рамках возобновления чемпионата после зимней паузы на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве сегодня встретятся "Олимпик" и "Динамо".

Из-за непогоды в столице арену полностью засыпало снегом.Утром, в день матча, работники стадиона убирали снег, однако работы на 10 утра было много.

В видео говорится, что встреча точно состоится.

Поединок между "Олимпиком" и "Динамо" запланирован на 17:00.