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Сугробы снега. Олимпик показал предматчевую подготовку стадиона имени Лобановского

Премьер-лига
(3 голосов)

Давно там такого не было

Сугробы снега. Олимпик показал предматчевую подготовку стадиона имени Лобановского

ФК Олімпік

Новина українською

В рамках возобновления чемпионата после зимней паузы на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве сегодня встретятся "Олимпик" и "Динамо".

Из-за непогоды в столице арену полностью засыпало снегом.Утром, в день матча, работники стадиона убирали снег, однако работы на 10 утра было много.

В видео говорится, что встреча точно состоится.

Поединок между "Олимпиком" и "Динамо" запланирован на 17:00.

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В статье: Олимпик (Донецк) Динамо (Киев)
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Комментарии (4)
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недалековідКиева (Біла Церква)
13.02.2021 в 15:02
)) а в Ковалівкі о десятій годині комісія уаф визнала стадіон(не поле) таким який не відповідає регламенту проведення...
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0
0
янковский ян (Запорожье)
13.02.2021 в 14:33
Туре сбежит после первого матча)
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+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
13.02.2021 в 13:54
чтобы не было скользко - посыпать песочком...
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.02.2021 в 13:48
переносите матч, идиоты!
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0
-2


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