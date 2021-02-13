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Сугробы снега. Олимпик показал предматчевую подготовку стадиона имени Лобановского
Давно там такого не было
ФК Олімпік
В рамках возобновления чемпионата после зимней паузы на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве сегодня встретятся "Олимпик" и "Динамо".
Из-за непогоды в столице арену полностью засыпало снегом.Утром, в день матча, работники стадиона убирали снег, однако работы на 10 утра было много.
В видео говорится, что встреча точно состоится.
Поединок между "Олимпиком" и "Динамо" запланирован на 17:00.
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Комментарии (4)
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недалековідКиева (Біла Церква)
13.02.2021 в 15:02
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янковский ян (Запорожье)
13.02.2021 в 14:33
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ещё не специалист (Кривой Рог)
13.02.2021 в 13:54
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TIRAN (Донецк (Украина!))
13.02.2021 в 13:48
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