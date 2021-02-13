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Заря - Десна 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотреть видео обзор матча Заря - Десна, чемпионат Украины, 13 февраля 2021
Фото - ФК Заря
Вашему вниманию видео голов матча Заря - Десна, встречающихся в 14-м туре Украинской Премьер-лиги. Луганчане открыли счет благодаря голу Александра Гладкого, которому ассистировал Алахьяр Саядманеш. Впрочем, вела Заря недолго - Десна оперативно отыгралась усилиями Тотовицкого. За ходом поединка следите с помощью текстовой онлайн трансляции здесь >>>
Гол Гладкого
Гол Тотовицкого
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